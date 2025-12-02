Video

PlayStation Plus Dezember: Überraschungen für jeden Spielertyp jetzt verfügbar

PlayStation Plus bringt im Dezember ein vielseitiges Line-up für PS4 & PS5 – Action, Horror, Koop-Abenteuer und schnelle Runs jetzt verfügbar!

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Der Dezember bei PlayStation Plus startet ab sofort mit einer ungewöhnlich breiten Auswahl. Vom 2. Dezember bis 5. Januar können Abonnenten auf PS4 und PS5 neue Spiele aus verschiedenen Genres herunterladen, von Koop-Action über Horror bis zu schnellen Action-Titeln.

Wer LEGO Horizon Adventures startet, erlebt bekannte Horizon-Action im LEGO-Gewand, inklusive Couch-Co-op. Killing Floor 3 bringt brutale Shooter-Action gegen Horden von Bio-Monstern, während The Outlast Trials auf psychologischen Horror und Teamwork setzt. Synduality Echo of Ada kombiniert postapokalyptische Sci-Fi mit taktischem Looten, und Neon White fordert Spieler mit schnellen, präzisen First-Person-Runs. Am 08. Dezember folgt außerdem Skate Story als Day One-Release.

Für PlayStation Plus-Mitglieder lohnt sich das Angebot in jedem Fall. Viel Auswahl, viel Action und genug Herausforderungen für die Feiertage.

