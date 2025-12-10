Latest

PlayStation Plus: Diese Premium-Highlights solltest du im Dezember nicht verpassen

PlayStation Plus Dezember: Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story & mehr im Game Catalog. Ab kommender Woche entdecken, streamen und spielen!

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Playstation Plus Games

PlayStation Plus startet in den Dezember mit einem ordentlichen Mix aus Action, Adventure und verrückten Ideen. Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty und Skate Story führen die neue Game Catalog-Auswahl an, während Soulcalibur III Premium-Spielern klassische Arcade-Action serviert.

Inhalt

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium nutzt, kann ab dem 16. Dezember loslegen – Skate Story ist bereits seit dem 8. spielbar.

Assassin’s Creed Mirage: Zurück zu den Wurzeln

In Assassin’s Creed Mirage, das vorab geleakt wurde, schlüpfen Spieler in die Rolle von Basim, einem jungen Dieb, der die Straßen des 9. Jahrhunderts in Bagdad unsicher macht. Das Spiel setzt auf kleinere, fokussierte Missionen, verzichtet auf epische Ausuferungen und liefert eine narrative Open-World-Erfahrung, die sich auf Stealth, Kletterpassagen und geschicktes Vorgehen konzentriert.

Das große Update Valley of Memory erweitert Basims Geschichte und bringt die neue Region AlUla ins Spiel – perfekt für alle, die Geschichte, Stadtatmosphäre und präzises Gameplay schätzen.

Wo Long: Fallen Dynasty – Martial-Arts-Kampf trifft Dämonen

Wo Long entführt in ein dunkles Fantasy-China während der Later Han-Dynastie. Als namenloser Soldat kämpft man gegen dämonische Kreaturen und rivalisierende Truppen. Das Kampfsystem basiert auf klassischer chinesischer Kampfkunst, kombiniert schnelle Schwertwechsel, Ausweichmanöver und mächtige Spezialattacken. Wer knackige Bosskämpfe, strategische Duelle und düstere, atmosphärische Welten mag, findet hier genau das Richtige.

Das könnte dich auch interessieren

ps5 slim teardown
PS5 / PS5 Pro : Modder meldet erneut gravierende Flüssigmetall-Probleme
Playstation Plus Premium
PlayStation Plus Dezember: Leak zeigt erste Highlights für Extra- und Premium-User
Playstation 2026 Teaser
PS5-Ausblick 2026: PlayStation zeigt fulminanten Auftakt – diese Spiele prägen das kommende Jahr

Skate Story ist ein kleiner, aber ungewöhnlicher Hit: Man spielt einen gläsernen Dämon auf Skateboard, der sich durchs Unterwelt-Höllenreich trickt, um zum Mond zu gelangen. Das Spiel verbindet präzises Skateboarding mit skurriler Erzählung und kreativen Rätseln, ein echtes Highlight für Spieler, die sich auf etwas Neues einlassen wollen.

Für Fans von JRPGs bringt Granblue Fantasy: Relink klassische Team-basiertes Action-RPG-Gameplay in beeindruckender 3D-Optik. Vier Spieler können sich im Koop aufmachen, die Sky Realm zu retten und einzigartige Charakterfähigkeiten auszuspielen.

Neue Spiele, neue Abenteuer: Dezember bringt frischen Nachschub für PlayStation Plus-Spieler.
Neue Spiele, neue Abenteuer: Dezember bringt frischen Nachschub für PlayStation Plus-Spieler.

Klassiker und Familienunterhaltung

Planet Coaster 2, Cat Quest III, Lego Horizon Adventures und Paw Patrol runden das Angebot ab. Für Nostalgiker kommt Soulcalibur III auf PlayStation Plus Premium mit moderner Aufwertung, Rewind-Funktion und Quick Save. Wer die Serie liebt, bekommt hier die Chance, das Gameplay der PS2-Zeit neu zu erleben.

Dezember auf PlayStation Plus ist ein solider Mix: narrative Open-World, Martial-Arts-Action, kreative Indie-Spiele und familienfreundliche Titel. Wer PlayStation Plus Extra oder Premium hat, bekommt ohne Zusatzkosten Spiele für jede Stimmungslage, von epischen Schlachten bis zum entspannten Skateboarden.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
SOURCES:PlayStation Blog
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x