PlayStation Plus – Diese Spiele verlasse das Line-Up im April

Auch im April kommen nicht nur neue Spiele bei PlayStation Plus hinzu, einige verlassen das Line-Up auch wieder, die Sony heute zusammenfasst.

Vorläufig sind es 10 Spiele, die aus dem PlayStation Plus Line-Up in der Stufe Extra und Premium gestrichen werden, darunter Klassiker wie Steins;Gate Elite. Danach müssen die Spiele zum vollen Preis erworben werden, auch wenn sie schon bei PlayStation Plus für sich beansprucht hat.

Diese Spiele sind voraussichtlich ab dem 13. April nicht mehr verfügbar!

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus

Diese 10 Spiele fallen im April bei PlayStation Plus weg:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Gabbuchi

Croixleur Sigma

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

2Dark

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101: Remastered

Steins;Gate Elite (Europa)

428: Shibuya Scramble (Europa)

Zanki Zero: Last Beginning (Europa)

Den Ausgleich schaffen natürlich neue Spiele, die allerdings erst noch angekündigt werden. Das wird in der nächsten Woche der Fall sein.

Bis dahin steht das aktuelle PlayStation Plus Line-Up zur Wahl, einschließlich der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Tchia, Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction, Ghostwire Tokyo, Life is Strange: True Colors, Immortals: Fenyx Rising, Life is Strange 2, Dragon Ball Z: Kakarot, Street Fighter V – Champion Edition, Untitled Goose Game, Final Fantasy Type-0 HD, Rage 2, Neo: The World Ends with You, Haven und weitere. Auch einige Classic-Games gehören dazu, inkl. Ridge Racer Type 4 (PS1), Ape Academy 2 (PS1) und Syphon Filter: Dark Mirror (PSP).

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Spielekatalog mit Hunderten von PS4- und PS5-Spielen. PlayStation Plus Premium ergänzt diese um alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Katalog mit Original PlayStation-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen, Testversionen ausgewählter Spiele und Cloud-Streaming.