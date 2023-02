PlayStation Plus – Diese Spiele verlassen das Line-Up im März

PlayStation Plus ist in drei attraktiven Tarifen verfügbar:

In der Stufe Extra und Premium lohnt sich der März dafür umso mehr, den Sony beim kürzlichen State of Play vorgestellt hat. Neben dem Day One-Release Tchia kann man sich hier auf Minecraft Dungeons, Battlefield 2042 und Code Vein von Bandai Namco freuen.

So, wie jeden Monat neue Spiele bei PlayStation Plus dazu kommen, verlassen einige auch das Line-Up, die jetzt feststehen.

