PlayStation Plus – Diese Spiele verlassen das Line-Up im September

So wie jeden Monat neue Spiele in das Line-Up von PlayStation Plus aufgenommen werden, so fallen auch einige wieder weg, egal in welcher Stufe.

Den Anfang machen wie üblich die Spiele der Stufe Essential aus dem Monat August 2022, die am morgigen Dienstag ausgetauscht werden. Bis dahin müssen sie zumindest in der eigenen Bibliothek gesichert werden, um sie auch danach noch innerhalb von PlayStation Plus herunterladen und spielen zu können. Gleichzeitig geht damit das neue Line-Up für September online, das man hier noch einmal findet.

Das betrifft im September:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Little Nightmares (PS4)

PlayStation Plus Extra / Premium – Letze Chance

Aber auch bei PlayStation Plus Extra / Premium fällt vorerst wieder ein Titel weg, der dann dauerhaft nicht mehr zur Verfügung steht, auch nicht, wenn man ihn zuvor gesichert hat.

Im September ist dies Red Dead Redemption 2, das am 20. September um 11 Uhr das Line-Up verlässt. Danach kann das Western-Epos aktuell für 23.99 EUR erworben werden. Weitere Titel der Stufe Extra und Premium können im Laufes des Monats folgen.

Welche Titel dafür im September hinzustoßen, lässt sich hier noch einmal nachlesen.

PlayStation Plus Tiers

Das neue PlayStation Plus Im Überblick

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Spielekatalog mit hunderten PS4- und PS5-Games. 13,99 € monatlich 39,99 € vierteljährlich 99,99 € jährlich, entspricht rund 9€ im Monat​

PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog mit Spielen der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming. 16,99 € monatlich 49,99 € vierteljährlich 119,99 € jährlich, entspricht rund 10€ im Monat



Nach wie vor verfügbar ist die PlayStation Plus Trial für brandneue User, die kein aktives Abo zu laufen haben. Damit lassen sich alle Vorteile des Service ersteinmal ausprobieren und der Katalog an neuen Spielen erkunden. Das Angebot richtet sich wie erwähnt nur an User, die derzeit kein aktives Abo haben, auch wenn das für User der Stufe Essential etwas suboptimal ist.