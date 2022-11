PlayStation Plus – Diese Spiele verlassen den Aboservice im November

Während das PlayStation Plus Essential Line-Up in diesen Tagen erst wieder aufgefüllt wurde, verlassen demnächst einige Titel den Aboservice von PlayStation.

Genauer gesagt trifft es in November ganze fünf Spiele, die aus dem temporären Line-Up bei PlayStation Plus Extra / Premium herausfallen. In dieser Woche waren es bereits Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 und Superhot, die man sich zuvor in seiner Bibliothek sichern musste, um sie auch weiterhin bei PlayStation Plus herunterladen zu können.

Das war PlayStation Plus im Oktober

Die Spiele der PlayStation Plus Stufe Extra / Premium verlassen den Service hingegen dauerhaft, auch wenn man diese zuvor gesichert hat. Das ist vergleichbar mit dem Game Pass-Ansatz von Microsoft.

Diese PlayStation Plus Spiele fallen im November weg

Mit dem PlayStation Plus Extra / Premium Update gegen Mitte des Monats muss man auf folgende Titel verzichten:

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame

Danach bleibt wie gewohnt die übliche Kaufoption, um sie auch noch danach spielen zu können. Wer also noch günstig die Gelegenheit nutzen möchte, hat bis zum 15. November Zeit, auch wenn das im Fall von Mafia recht knapp erscheint.

Besonders lohnenswert ist die Mafia: Definitive Edition (unser Review), ein Remake des Originals, das insbesondere aus technischer Sicht echte Next-Gen Qualitäten aufweist. Abgesehen von der erstklassigen Mafia-Story trumpft das Remake mit visuellen Highlights wie Global Illumination, einer Echtzeitbeleuchtung und fantastisch animierten CGI-Sequenzen auf.

Im Performance-Test kam man damals zu dem Schluss:

„Alles in allem ist dies ein technisch beeindruckendes Remake des ursprünglichen Mafia mit oftmals atemberaubenden Bildern. Die Performance kann bei den Maschinen der aktuellen Generation zu einem Engpass führen, aber wir haben noch nie gesehen, dass die Mafia-Serie so gut aussieht.“

Welche Spiele in diesem November bei PlayStation Plus / Extra neu sein werden, wird Sony in Kürze verraten.