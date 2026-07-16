PlayStation Plus: Erneut Ärger über Benachteiligung europäischer Spieler

Sony testet für PlayStation Plus erneut ein gestaffeltes Veröffentlichungsmodell, das dieses Mal europäische Spieler mit einem Top-Titel benachteiligt und in der Community auf heftige Kritik stößt.

Während Abonnenten in den USA, Großbritannien und Japan das Open-World-Actionspiel Rise of the Ronin ab sofort herunterladen können, müssen Nutzer in Europa und dem Rest der Welt bis zum standardmäßigen Update-Termin am 21. Juli warten.

Sonys Verteilungsexperiment sorgt für Frust

Sony ändert die etablierte Tradition, alle monatlichen Neuzugänge für den Abo-Dienst weltweit am selben Tag freizuschalten. Die neue, wöchentlich gestaffelte Freischaltung beschränkt sich in der ersten Testphase exklusiv auf die Kernmärkte USA, Japan und UK. Für europäische Spieler bedeutet das im Fall von „Rise of the Ronin“ eine künstliche Wartezeit von mehreren Tagen auf denselben Content – trotz identischer Abo-Gebühren.

Das Action-RPG von Koei Tecmo startete 2024 mit gemischten Kritiken, entwickelte seitdem aber eine treue Fangemeinde. Dass genau dieser zugkräftige Titel nun als Hebel für ein regionales Verteilungsexperiment genutzt wird, stößt der Community sauer auf. Die Ungleichbehandlung der Regionen nimmt dem globalen Abo-Dienst seine Konsistenz.

Community verurteilt die neue Strategie

Die Reaktionen in den Gaming-Foren und auf Reddit zeigen ein eindeutiges Bild. Die Kritik richtet sich dabei explizit nicht gegen die Qualität der angebotenen Spiele, sondern gegen die logistische Umsetzung durch Sony. Die Nutzer stören sich an der Intransparenz und der unnötigen Komplexität des neuen Systems.

Ein Kommentar mit hoher Zustimmung bringt es auf den Punkt: „I don’t hate it. The thing I do hate is the staggered release dates.“ Das Experiment wird von anderen Nutzern schlicht als „stupid“ deklariert. Ein weiterer Kommentar fasst den Unmut der Community noch drastischer zusammen: „Dude fuck these staggered releases.“

Neben dem Ärger über die Wartezeit sorgt die neue Struktur für Verwirrung. Ein Nutzer beschreibt das System als „annoying and confusing“, hebt im gleichen Atemzug aber hervor, dass die sofortige Verfügbarkeit von „Rise of the Ronin“ in den Testregionen das einzig Positive an dem Chaos sei. Das zeigt das Problem. Wenn Spieler erst Tabellen studieren müssen, um zu wissen, wann sie in ihrer Region spielen dürfen, hat der Abo-Dienst ein Usability-Problem.

Sony schafft mit dieser Strategie ein Zweiklassensystem bei PlayStation Plus, das europäische Kunden bei Headline-Title des Monats grundlos benachteiligt. Technisch und spielerisch bleibt „Rise of the Ronin“ ein solider Open-World-Titel, der den Download wert ist. Der unkoordinierte Release-Rhythmus entwertet das Abonnement in Europa jedoch vorübergehend. Abonnenten sollten sich darauf einstellen, dass Sony dieses nervige Modell bei Erfolg weiter ausbaut. Ein fader Beigeschmack bleibt.