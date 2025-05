PlayStation Plus: Es reicht – Unzufriedenheit der Spieler erreicht ein neues Level

Wer monatlich für PlayStation Plus Premium zahlt, erwartet nicht nur nostalgischen Glanz, sondern auch stetigen Nachschub an klassischen Spielen. Doch genau hier hat Sony im Mai 2025 ordentlich daneben gegriffen – zumindest, wenn man der lauten Fan-Community auf Reddit und Co. Glauben schenkt. Statt wie gewohnt zwei oder mehr Klassiker in die Bibliothek zu integrieren, gibt es diesmal nur ein einziges Spiel: Battle Engine Aquila, ein eher unbekanntes PS2-Relikt aus dem Jahr 2003.

Für viele ist das ein Schlag ins Gesicht. Nicht etwa, weil das Spiel per se schlecht wäre, sondern weil es als Premium-Highlight schlicht zu unscheinbar erscheint. Entsprechend deutlich fallen die Reaktionen aus: „Der schlechteste Monat des Jahres“ oder „Ich muss mein Abo auf das Basis-Level reduzieren“, heißt es in den Kommentaren. Einige Abonnenten drohen sogar offen mit der Kündigung, sollten solche mageren Updates zum Standard werden.

Sony selbst hat sich bisher nicht zu den Beschwerden geäußert. Auch ob dies ein einmaliger Ausrutscher oder eine neue Strategie ist, bleibt offen. Die Verunsicherung unter den Fans ist jedenfalls groß, die nun teilweise auf die Days of Play 2025 hoffen.

Es gibt auch gute Seiten – zumindest für mich

Trotz des Aufschreis in der Community sehe ich das Mai-Line-up nicht ganz so negativ. Klar, Battle Engine Aquila ist kein Zugpferd. Doch mit Sand Land und Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 sind im regulären PlayStation Plus-Programm durchaus spannende Titel vertreten – vor allem, wenn man deren sonst recht hohe Preise bedenkt. Beide Spiele standen auf meiner Wunschliste, waren mir aber bislang schlicht nicht diesen Preis wert. Dass ich sie jetzt ohne Mehrkosten spielen kann, ist für mich persönlich ein klarer Pluspunkt.

Vielleicht liegt genau hier das Problem: Während die Erwartungen an das Premium-Modell stetig wachsen, differenziert Sony in seiner Kommunikation und Strategie kaum noch zwischen den verschiedenen Stufen. Wer Premium zahlt, will Premium bekommen – das bedeutet nicht nur mehr Inhalte, sondern auch hochwertigere. Dass Sony im Mai genau hier spart, sorgt verständlicherweise für Frust.

Trotz einiger Highlights gibt es Kritik am kommenden PlayStation Plus Line-up

Eine kritische Phase für PlayStation Plus Premium

Ob PlayStation Plus Premium mit einem einzelnen Klassiker pro Monat bestehen kann, ist mehr als fraglich. Der aktuelle Aufruhr zeigt, dass die Geduld der Community endlich ist – und Sony gut beraten wäre, nicht nur stillschweigend Inhalte zu streichen, sondern transparent zu kommunizieren, wohin die Reise geht. Bleibt der Kurs wie im Mai, könnten sich einige Abonnenten tatsächlich bald verabschieden.

Ein wenig Hoffnung macht Sonys jüngste Ankündigung, den Fokus künftig wieder stärker auf die Bindung aktiver Spieler zu legen – auch wenn dies zunächst sehr nach eigenem Nutzen klingt. Doch das gelingt nur, wenn das Angebot dauerhaft überzeugt – und nicht bloß alle paar Monate mit ein, zwei halbherzigen Ausnahmen auf sich aufmerksam macht.