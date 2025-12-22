PlayStation Plus Essential 2025: Zwischen Volltreffer und Schadensbegrenzung

PlayStation Plus Essential 2025 war kein Totalausfall. Aber es war auch kein Jahr, in dem Sony demonstrativ den Platzhirsch markiert hat. Eher eines, in dem man merkte, dass dieses Abo noch weiß, was es sein will, sich aber nicht immer sicher ist, für wen.

Um es mit wenigen Worten zu sagen: PlayStation Plus Essential lohnte sich, wenn man regelmäßig spielt und offen für Überraschungen ist. Wer gezielt einkauft, merkt schnell, dass Sales oft die bessere Option sind, denn die Spiele gehören einem dann tatsächlich.

Wenn Sony zeigt, dass Essential mehr kann als Pflichtprogramm

Man muss Sony lassen, dass es 2025 Monate gab, da war Essential erstaunlich lohnend. Alan Wake 2 im Oktober war kein Zufallstreffer, sondern ein echtes Ausrufezeichen. Ein modernes Prestige-Spiel, das sich technisch anspruchsvoll und erzählerisch stark gibt, genau die Sorte Titel, die Abos legitimieren.

Ähnlich bei Diablo IV, Lies of P, Psychonauts 2 oder Dragon Age: The Veilguard. Das sind keine Lückenfüller, sondern Spiele, die im Einzelkauf auch 2025 noch zweistellig kosten. Wer hier eingestiegen ist, hat realen Gegenwert bekommen, ganz ohne Abo-Mathematik.

Dazu kommen Titel wie Balatro, Jusant, Viewfinder oder Cocoon. Keine Blockbuster, aber Spiele mit klarer Identität und dem oft gesuchten Indie-Charme. PlayStation Plus Essential war hier vielleicht nicht so laut wie andere Titel, aber ziemlich clever für eine spezifische Zielgruppe. Genau solche Monate lassen das Abo sinnvoll erscheinen, statt nur notwendig.

Wenn der Eindruck entsteht: „Das erklärt einiges“

Dann gibt es aber auch die andere Seite. Spiele, bei denen weniger Begeisterung als Erklärung mitschwingt. Suicide Squad: Kill the Justice League für 5,59 EUR im Sale sagt mehr über seinen Marktwert aus als jede PR-Kampagne. PayDay 3, DayZ oder The Texas Chain Saw Massacre folgen einem ähnlichen Muster: Titel, die Spieler nur mal ausprobieren wollen, und deshalb im Abo landen.

Das ist kein Vorwurf an Entwickler, aber die Publisher-Logik wird hier sichtbar. PlayStation Plus Essential wirkt in solchen Monaten wie ein Sicherheitsnetz, nicht wie eine Empfehlung. Der größte Mehrwert ist oft der, am Ende kein Geld dafür ausgegeben zu haben. Problematisch ist das nicht, solange die Balance stimmt. 2025 schwankte sie. Gute Monate fühlten sich sehr gut an. Schwächere Monate dagegen auffällig kalkuliert.

PlayStation Plus Essential 2025 – Spieleliste

Monat Spiel UVP (€) Sale-Preis (€) Januar Suicide Squad: Kill the Justice League 79.99 5.59 Need for Speed Hot Pursuit Remastered 39.99 7.99 The Stanley Parable: Ultra Deluxe 21.99 – Februar PayDay 3 29.99 14.99 High on Life 59.99 – Pac-Man World Re-Pac 39.99 7.99 März Dragon Age: The Veilguard 79.99 27.99 Sonic Colors: Ultimate 44.99 13.49 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 39.99 15.99 April RoboCop: Rogue City 39.99 19.99 The Texas Chain Saw Massacre 19.99 – Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory 49.99 – Mai Ark: Survival Ascended 44.99 22.49 Balatro 14.99 – Warhammer 40.000: Boltgun 21.99 8.79 Juni NBA 2K25 79.99 – Alone in the Dark 39.99 21.99 Bomb Rush Cyberfunk 39.99 – Destiny 2: The Final Shape 29.99 10.49 Juli Diablo IV 59.99 35.99 KoF XV 39.99 – Jusant 24.99 11.24 August Day Z 54.99 24.74 My Hero One’s Justice 2 39.99 9.99 Lies of P 59.99 29.99 September Psychonauts 2 59.99 – Stardew Valley 13.99 – Viewfinder 24.99 8.74 Oktober Alan Wake 2 59.99 17.99 Cocoon 24.99 12.49 Goat Simulator 3 29.99 – November Stray 29.99 17.90 EA Sports WRC 24 49.99 24.99 Totally Accurate Battle Simulator 19.99 9.99 Dezember LEGO Horizon Adventures 39.99 – Killing Floor 3 39.99 – The Outlast Trials 36.99 16.99 Synduality Echo of Ada 39.99 –

Sale vs. Abo: Die unbequeme Wahrheit

Der große Elefant im Raum bleibt der regelmäßige PlayStation Store Sale. Viele Essential-Spiele waren immer mal wieder extrem günstig erhältlich. Alan Wake 2, Lies of P, Stray, EA Sports WRC 24 – oft für Preise, bei denen man zweimal überlegt, ob ein Jahresabo wirklich nötig ist.

Das führt zu einer unbequemen Erkenntnis, dass PlayStation Plus Essential weniger ein Sparmodell als ein Komfort-Abo ist. Es nimmt Entscheidungen ab, bietet monatliche Impulse, aber nicht immer den besten Deal. Wer neugierig spielt, profitiert noch immer. Wer gezielt auswählt, rechnet besser noch einmal dagegen.

Lohnenswert, aber nicht alternativlos

PlayStation Plus Essential war ein gutes Jahr mit sichtbaren Schwächen. Kein Alibi-Abo, aber auch kein Selbstläufer. Sony hat gezeigt, dass PlayStation Plus Essential mehr sein kann als Mindestversorgung, es aber nicht durchgehend will.

Unterm Strich gilt: Wenn du regelmäßig spielst, Neues ausprobierst und große Titel nicht sofort kaufst, lohnt sich das Abo. Wenn du wartest, vergleichst und gezielt zuschlägst, bist du im Sale oft besser aufgehoben. Und genau diese Ambivalenz macht PlayStation Plus Essential so typisch PlayStation: stark im Anspruch, wechselhaft in der Umsetzung, und trotzdem schwer komplett zu ignorieren.

Für 79,99 EUR pro Jahr ist das immer noch akzeptabel, aber angesichts der Marktveränderungen und des Wegfalls des PS4-Supports ab 2026 ist ein grundlegender Refresh von PlayStation Plus bald wohl unausweichlich. Ich wäre ja dafür, wenn die PS4-Spiele schon aus dem Angebot fliegen, die Multiplayer Paywall ebenfalls komplett zu entfernen – nur so ein Gedanke.

Die Frage bleibt: Hat sich PlayStation Plus für euch in diesem Jahr gelohnt?