PlayStation Plus Essential – Diese Spiele warten im Oktober

Dem gestrigen Leak foglt heute das finale PlayStation Plus Line-Up für den kommenden Oktober in der Stufe Essential, mit dem nun auch der dritte Titel enthüllt wurde.

Neben The Callisto Protocol und Farming Simulator kann man sich auf Weird West freuen, das auch noch gar nicht so alt ist. Sony überrascht diesmal mit einer gewissen Aktualität der Spiele, die man zuletzt vermisst hat.

Das bieten die PlayStation Plus-Spiele im Oktober

The Callisto Protocol (unser Review) ist der geistige Nachfolger von Dead Space, das mit einem etwas eigenen Ansatz die Leistungsfähigkeit der PS5 für sich nutzt. Darin schlüpft man in die Rolle von Jacob Lee – einem Insassen des gefürchteten Black Iron Prison auf dem Jupitermond Callisto. Als sich die Insassen in monströse Kreaturen zu verwandeln beginnen, stürzt das Gefängnis ins Chaos. Ihr müsset diesem grauenhaften Ort entkommen, und gleichzeitig die dunklen und beunruhigenden Geheimnisse aufdecken, die unter der Oberfläche von Callisto verborgen sind.

Metascore: 69

Der Farming Simulator übergibt euch die Aufgaben des modernen Landwirts, wo man seine Farm kreativ in drei verschiedenen amerikanischen und europäischen Umgebungen aufbauen muss. Dazu bietet man eine große Vielfalt an landwirtschaftlichen Betrieben mit den Schwerpunkten Land-, Vieh- und Forstwirtschaft – einschließlich saisonaler Zyklen.

Metascore: 75

Weird West ist einedüstere Fantasy-Neuinterpretation des Wilden Westens, in der Gesetzeshüter und Revolverhelden die Grenze mit fantastischen Kreaturen teilen, die alle nach ihren eigenen Regeln und ihren eigenen Motiven spielen. Das Spiel unterstützt verschiedene Spielstile in einer simulierten Sandbox-Welt, in der Charaktere, Fraktionen und sogar Orte auf die Entscheidungen eines Spielers reagieren und die Spieler mit brutalen Entscheidungen und Konsequenzen konfrontiert werden, die nicht rückgängig gemacht werden können – einschließlich des Todes.

Meta Score: 76

Die neuen PlayStation Plus Spiele sind ab dem 03. Oktober 203 verfügbar. Bis dahin lässt sich das aktuelle Line-Up herunterladen, einschließlich Saints Row, Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero.