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PlayStation Plus Essential: Erster Day-One-Release im August steht fest

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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PS Plus Essential bietet ab dem 4. August 2026 das Koop-Spiel Big Walk direkt zum Launch kostenlos an. Das Abenteuer bietet Crossplay für bis zu 12 Spieler.

Big Walk Ps Plus

Ein neues PlayStation Plus Line-up steht und ein neuer Day One-Release steht seit Wochen fest.cSony veröffentlicht das Koop-Spiel „Big Walk“ am 4. August 2026 direkt zum weltweiten Verkaufsstart als inkludierten Titel bei PlayStation Plus Essential.

Das Multiplayer-Abenteuer vom Entwicklerstudio House House erscheint damit ohne Zusatzkosten für alle Basis-Abonnenten. Sony weicht kurz vor der Bekanntgabe des vollständigen August-Lineups deutlich von seiner regulären Veröffentlichungsstruktur ab.

Seltene Strategieabweichung bei Sonys Basistarif

Sony reserviert direkte Day-One-Veröffentlichungen im Abonnement primär für die teureren Stufen Extra und Premium. Der Essential-Tarif dient historisch als Verwertungsfenster für bereits etablierte Produktionen oder ältere Katalogtitel. Dass ein neuer Titel der Entwickler von „Untitled Goose“ Game sofort im Basis-Abo landet, bleibt eine seltene Ausnahme.

Der Grund ist simpel. Koop-Mechaniken stehen und fallen mit der Spielerbasis. Ohne aktive Server stirbt das Konzept.

Walker-Talker mit Crossplay für bis zu 12 Spieler

„Big Walk“ nutzt eine offene Spielwelt, in der zwei bis zwölf Spieler gemeinsam Rätsel lösen und Orientierungsaufgaben bewältigen. Das zentrale Gameplay-Element basiert auf direkter, räumlicher Sprachkommunikation. Die Lautstärke passt sich der Distanz an, Hall verfälscht Stimmen in Höhlen, Walkie-Talkies überbrücken weite Abschnitte. Fällt die Sprachverbindung weg, bleiben nur Gesten und Hilfsmittel wie Leuchtraketen, Megafone oder Whiteboards.

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Plattformgrenzen zieht das Studio House House nicht. Das Spiel unterstützt ab Tag eins vollständiges Crossplay zwischen PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Während PC-Spieler auf Steam regulär knapp 20 EUR zahlen, sichert Sony seinen Abonnenten den uneingeschränkten Zugriff ohne Aufpreis.

Ein Day-One-Release im Essential-Tarif ist kein Geschenk, sondern ein pragmatischer Schachzug zur Sicherung der Serverpopulation. Für Abonnenten entsteht ein echter Mehrwert ohne finanzielles Risiko. Der Download lohnt sich für Gruppen sofort.

Gta Pre Order Release
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Paolo Pinkel
27. Juli 2026 17:20

Bis zu 12 Spieler… da weiss man doch schon wieder wo das enden wird.

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