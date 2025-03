PlayStation Plus Essential für April: RoboCop, Kettensägen und Digimon warten

April – ein Monat, der so viel mehr zu bieten hat als nur frühlingshafte Erwachen. Für PlayStation Plus-Mitglieder gibt es in diesem Monat drei Spiele, die von klassischem Action-Cyberpunk über furchteinflößenden Horror bis hin zu einem digitalen Abenteuer reichen.

RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory sorgen für einen wild abwechslungsreichen Monat, der eure Gaming-Welt auf den Kopf stellen wird.

RoboCop: Rogue City – der Action-Hit

Es gibt nur wenige Charaktere, die die Mischung aus „menschlich“ und „maschinell“ so perfekt verkörpern wie RoboCop. Im neuesten Abenteuer der Cyborg-Ikone wird die Stadt Old Detroit zu einem düsteren Schauplatz für brutalste Gerechtigkeit. Als RoboCop betrittst du die Straßen, die von Kriminalität überschwemmt sind, und räumst auf – mit einem Arsenal an Waffen und deinen übermenschlichen kybernetischen Fähigkeiten. Die offene Welt bietet dir die Freiheit, deine Missionen zu gestalten. Doch Vorsicht: Deine Entscheidungen haben Konsequenzen und bestimmen das Schicksal der Stadtbewohner. Ein aufregendes Feature ist die Originalstimme von Peter Weller, der den ersten RoboCop spielte, was der Atmosphäre eine ordentliche Portion Nostalgie verleiht. Eine Mischung aus packender Story, knallharter Action und dem Charme eines Klassiker-Helden erwartet euch!

The Texas Chain Saw Massacre

Horror, der bis ins Mark geht – und das ganz im Stil des legendären Films aus den 70ern! In diesem asymmetrischen Third-Person-Horror-Game habt ihr die Wahl: Werdet ihr Opfer der grausamen Slaughter-Familie oder nehmt ihr die Rolle eines ihrer Familienmitglieder ein? Als Überlebender musst du dich geschickt vor den mörderischen Familienmitgliedern verstecken und nach Werkzeugen suchen, um deinen Fluchtweg zu finden. Wer sich für die Slaughter-Familie entscheidet, wird selbst zum Jäger und muss den Überlebenden das Leben zur Hölle machen. Ein Spiel, das euch entweder den Schweiß auf die Stirn oder einen Thrill durch den Körper jagt. Ganz wie im Film kommt hier kein Raum für Mitleid – nur pure Survival-Instinkte!

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Nicht nur düstere Gassen und Horror-Welten warten auf euch – auch die digitale Welt hat einiges zu bieten. In Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory taucht ihr ein in eine Geschichte voller Rätsel, Hacker und mysteriöser Verbrechen. Als Keisuke Amazawa versucht ihr, eure Unschuld zu beweisen, nachdem ihr eines Verbrechens beschuldigt wurdet, das ihr nicht begangen habt. Ihr werdet zum digitalen Detektiv und hackt euch durch die geheimen Ecken der virtuellen Welt. Neben der packenden Geschichte gibt es eine große Sammlung an Digimon, die euch bei euren Abenteuern begleiten werden. Über 320 Monster warten darauf, von euch gesammelt, trainiert und im Kampf eingesetzt zu werden. Abenteuer, Strategie und etwas Nostalgie für Fans der Reihe – was will man mehr?

Alle drei Spiele sind vom 1. April bis zum 5. Mai für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar.

Letzte Chance für März-Spiele

Bevor ihr euch auf die April-Kracher stürzt, vergesst nicht, die März-Spiele zu sichern. Bis zum 31. März könnt ihr noch Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate und die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection herunterladen. Ein paar spaßige Spiele, bevor es mit den neuen Herausforderungen weitergeht!

Ob ihr nun als Cyborg-Gesetzeshüter auf den Straßen Detroits für Recht sorgt, vor einer verrückten Horror-Familie um euer Leben kämpft oder euch in die digitale Welt stürzt, der April wird garantiert nicht langweilig.