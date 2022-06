PlayStation Plus Essential im Juli 2022, das sind die gratis Spiele

Sony hat das offizielle PlayStation Plus Line-Up für den Monat Juli vorgestellt, dem ein Leak allerdings zuvor kam. Insofern gibt es diesmal wenig Überraschungen.

Mit Arcadegeddon liefert man im Juli ein brandneues Spiel, das bislang nur im Early Access verfügbar war. Darin hat es das fiese Megaunternehmen Fun Fun Co. auf die letzte freie Spielearcade der Stadt abgesehen und infiziert das Lebenswerk des Besitzers Gilly mit einem Virus. Nun liegt es an den Spielern, in die virtuellen Welten einzutauchen und den Bösewichten mit allerlei fantastischen Waffen ordentlich einzuheizen.

Der zweite Titel ist Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 5 und PS4, das für die aktuelle Konsole noch einmal aufpoliert wurde. Damit kann man sich auf 4K Auflösung bei 60 fps freuen, sowie gibt es hier exklusive Features wie dynamisches 3D-Audio. Hinzu kommt der Support für den DualSense Controller, einschließlich der adaptiven Triggern, mit denen man die DNA-Veränderung von Objekten fühlt, die von Neo Cortex‘ Blaster getroffen werden oder den Grip von Tawnas Enterhaken. Außerdem kommen hier die Activity-Cards zum Einsatz, die euch dabei helfen werden, die berüchtigten 106% abzuschließen. Die Aktivities erlauben es euch, euren Fortschritt zu verfolgen, und helfen euch dabei, Ziele in Zeitrennen, Flashback-Levels und Bosskämpfen zu erfüllen.

PlayStation Plus im Juli 2022

Abschließend kann man sich auf The Dark Pictures: Man of Medan (unser Review) freuen, dem ersten Part der Anthologie von Supermassive Games. Damit erwartet die Spieler ein filmisches Horror-Erlebnis, das von Entscheidungen und Taten gelenkt wird. In Man of Medan setzen vier junge Amerikaner die Segel zu einem Urlaubstauchgang, um das sich ein angebliches Gerücht über ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg rankt. Während sich der Tag entfaltet und ein Sturm hereinbricht, verwandelt sich ihre Reise bald in etwas viel Düstereres…. Wer wird leben? Wer wird sterben?

Die neuen PlayStation Plus Essential Spiele sind ab dem kommenden Dienstag, dem 05. Juli verfügbar. Gleichzeitig verschwinden damit die Spiele aus dem Juni Line-Up. Später im Juli gibt es außerdem noch einen Refresh für die Premium- und Extra-Stufe, dann mit dem PS5 exklusiven Stray dabei.