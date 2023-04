PlayStation Plus Essential im Mai 2023, gratis Spiele geleakt

Descenders ist modernes Extreme-Downhill-Freeriding mit prozedural generierten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben. Die Spieler können jederzeit verschiedene Sprünge, Tables, Doubles und Hillbombs wagen, während sie die Pisten hinunterfahren. Ein ausgeklügeltes Physiksystem setzt dazu jede subtile Bewegung des Bikers direkt um, und ermöglicht dadurch verrückte Whips and Scrubs, Spins, Rolls und vieles. Das umfangreiche Reputationssystem erlaubt es Spielern zudem ihren Wert aufzuzeigen und neue Bikes, Parts und Outfits zu verdienen.

In Chivalry 2 betritt man das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld. In dem First-Person-Multiplayer-Actionspiel, das von epischen mittelalterlichen Schlachten inspiriert ist, tauchen die Spieler in die Action jeder ikonischen Situation der Ära ein: ein Schwertkampf, ein Sturm aus brennenden Pfeilen, eine endlose Burgbelagerung und vieles mehr.

GRID Legends ist ein Hochgeschwindigkeits-Fahrerlebnis, das den unvorhersehbaren Nervenkitzel des Motorsports, eine beachtliche Menge Vielfalt an Rennen und eine aufregende Geschichte kombiniert, die den Spieler mitten ins Geschehen versetzt. In der Story wird man zum Star einer Augmented-Reality-Produktion und einer automobilen Geschichte, die von einer hochkarätigen Besetzung, darunter Ncuti Gatwa getragen wird.

Die Quelle des Leaks findet sich wie so oft bei DealLabs , die mit ihren Vorhersagen eigentlich immer richtig lagen. Insofern wird die Bestätigung später an diesem Nachmittag wieder nur obligatorisch sein.

Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe des neuen PlayStation Plus Line-Up ist dieses erneut geleakt worden. Auf welche Spiele man sich im Mai in der Stufe Essential freuen darf, verraten wir hier.

