PlayStation Plus Essential im November: Diese Spiele gibt’s jetzt kostenlos

Die neuen PlayStation Plus Essential Spiele für November sind da: Stray, EA Sports WRC 24 und TABS jetzt kostenlos im Abo verfügbar.

Ab sofort stehen die neuen PlayStation Plus Monthly Games für November bereit, und die Auswahl kann sich sehen lassen. Mit Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator bietet Sony drei völlig unterschiedliche Spielerlebnisse: eine melancholische Cyberkatze, echtes Rallye-Feeling und herrlich absurdes Physikchaos.

Gerade WRC 24 ist als Vollpreis-Neuerscheinung eine kleine Überraschung und dürfte Rennspielfans besonders freuen. Wer es ruhiger angehen will, erkundet als Katze die Neonstraßen einer verfallenen Stadt oder lässt in TABS wackelige Krieger aufeinander los.

Alle drei Spiele sind ab sofort bis zum 2. Dezember im PlayStation Plus-Abo verfügbar. Dies gilt insbesondere für PS4-Fans, die sich jeden einzelnen Titel sichern sollten. Denn ab 2026 wird der Support für die letzte Generation deutlich zurückgefahren.

