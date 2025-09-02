Video

PlayStation Plus Essential – September-Spiele sind jetzt verfügbar, ein Überblick

PlayStation Plus September 2025 bringt Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder kostenlos für Mitglieder. Action, Entspannung und Rätselspaß jetzt verfügbar.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Ab sofort gibt es frische Gratis-Games für PlayStation Plus. Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder bieten drei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Ein kurzer Überblick.

In Psychonauts 2 schlüpft ihr in die Rolle von Raz, einem jungen Psychonauten. Ihr springt, schwebt und knobelt euch durch die Köpfe anderer Charaktere. Humor, clevere Rätsel und actionreiche Plattform-Levels machen das Spiel zum Highlight. Stardew Valley hingegen ist perfekt zum Abschalten. Ihr übernehmt eine alte Farm, züchtet Tiere, baut Gemüse an und erlebt das Dorfleben in eurem Tempo. Kein Stress, volle Freiheit – ein echter Entspannungsklassiker. Viewfinder setzt auf kreative Rätsel: Fotos und Zeichnungen verwandeln sich in echte Spielwelt-Objekte. Perspektive und Logik sind hier gefragt.

Sony liefert in diesem September ein abwechslungsreiches Paket für jede Stimmung, jetzt bei PlayStation Plus verfügbar.

