PlayStation Plus Essential – September-Spiele sind jetzt verfügbar, ein Überblick

Ab sofort gibt es frische Gratis-Games für PlayStation Plus. Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder bieten drei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Ein kurzer Überblick.

In Psychonauts 2 schlüpft ihr in die Rolle von Raz, einem jungen Psychonauten. Ihr springt, schwebt und knobelt euch durch die Köpfe anderer Charaktere. Humor, clevere Rätsel und actionreiche Plattform-Levels machen das Spiel zum Highlight. Stardew Valley hingegen ist perfekt zum Abschalten. Ihr übernehmt eine alte Farm, züchtet Tiere, baut Gemüse an und erlebt das Dorfleben in eurem Tempo. Kein Stress, volle Freiheit – ein echter Entspannungsklassiker. Viewfinder setzt auf kreative Rätsel: Fotos und Zeichnungen verwandeln sich in echte Spielwelt-Objekte. Perspektive und Logik sind hier gefragt.

Sony liefert in diesem September ein abwechslungsreiches Paket für jede Stimmung, jetzt bei PlayStation Plus verfügbar.