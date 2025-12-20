PlayStation Plus: Exklusiver Frühzugang zum Holiday Sale – echter Vorteil oder nur früher dran?

Zum Jahresende dreht Sony noch einmal an der Preisschraube, allerdings nicht für alle gleichzeitig. PlayStation Plus-Abonnenten erhalten vorab Zugriff auf ausgewählte Angebote im laufenden Holiday Sale des PlayStation Stores.

Wer ein aktives PlayStation Plus hat, darf früher entscheiden, bevor Rabatte öffentlich werden. Entscheidend ist jedoch, wie viel Mehrwert am Ende tatsächlich bleibt.

PlayStation Plus als Frühstarter – mehr als nur ein Timing-Vorteil?

Der Frühzugang gilt für alle PlayStation Plus-Stufen – Essential, Extra und Premium. Das Prinzip ist simpel: Die Rabatte kommen später für alle, PlayStation Plus-Mitglieder sehen sie zuerst und proftieren auch zuerst. Ob das ein wirklicher Vorteil ist, sei mal dahingestellt.

Inhaltlich mischt der Sale aktuelle Blockbuster mit etablierten Dauerbrennern. Battlefield 6 ist ebenso vertreten wie Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Forza Horizon 5 oder Elden Ring Nightreign. Nicht jedes große Spiel ist aber automatisch ein Schnäppchen. Einige Titel starten mit 0 Prozent Rabatt, womit der Frühzugang hier eher Informationsvorsprung als Sparvorteil ist.

PlayStation Plus Holiday Sale

Zwischen echten Deals und kosmetischem Rabatt

Interessant wird es dort, wo die Nachlässe den Unterschied ausmachen. 40 bis 60 Prozent auf Sporttitel wie Madden NFL 26, College Football 26 oder NHL 26 sind solide, gerade so kurz nach Release. Auch der Dauerhit GTA V auf PS5 mit 50 Prozent ist ein Klassiker, der für Späteinsteiger attraktiv bleibt.

Weniger überzeugend sind Deluxe-Editionen mit moderaten Abschlägen. 20 Prozent auf Premium-Pakete wirken auf dem Papier okay, relativieren sich aber schnell angesichts hoher Einstiegspreise. Hier lohnt es sich, genau hinzusehen: Brauche ich die Extras oder zahle ich nur früher?

Der Holiday Sale zeigt gut, wie Sony PlayStation Plus zunehmend als Service mit weichen Exklusivitäten positioniert. Ein netter Bonus für loyale Nutzer. Der Mehrwert entsteht nicht automatisch, sondern durch informierte Entscheidungen. Die komplette Übersicht gibt es im PlayStation Store.

Wer ohnehin zuschlagen wollte, profitiert vom Frühzugang. Wer nur wegen des Rabatts kauft, sollte vorher durchrechnen, denn diese Angebote gibt es immer wieder. Vielleicht ist die spannendere Frage nicht, was günstiger ist, sondern wann Geduld am Ende mehr spart. Der Frühzugang läuft noch bis zum 21. Dezember 2025.