PlayStation Plus Extra April 2026: Sony Mega-Hit führt Line-up an

Sony integriert zum 21. April 2026 „Horizon Zero Dawn Remastered“, „The Crew Motorfest“ und „Football Manager 26 Console“ in den PlayStation Plus Extra-Katalog. Das geht aus dem jüngsten Leak bei DealLabs hervor.

Mit „Horizon Zero Dawn Remastered“ kehrt das Franchise zurück in den Abo-Dienst, nachdem die ursprüngliche Version im Mai 2024 aus dem Katalog entfernt wurde. Bei dem Neuzugang handelt es sich um das im Oktober 2024 veröffentlichte Remaster, das primär technische Verbesserungen an Texturen, Beleuchtung und Charaktermodellen bietet, um das Spiel visuell an den Nachfolger Forbidden West anzupassen.

Ob auch „Horizon Forbidden West“ zeitnah wieder in den Dienst aufgenommen wird, bleibt spekulativ; die Quelle liefert hierzu keine gesicherten Infos.

Konkurrenz-Vergleich und Engine-Wechsel

Die weiteren Highlights, „The Crew Motorfest“ und „Football Manager 26 Console“, sind keine plattformübergreifenden Neuheiten im Abo-Segment.

The Crew Motorfest: Das Spiel wurde bereits im November 2025 in Microsofts Game Pass aufgenommen.

Das Spiel wurde bereits im November 2025 in Microsofts Game Pass aufgenommen. Football Manager 26: Die aktuelle Simulation ist die erste der Reihe, die auf der Unity-Engine basiert. Der Titel fand erst kürzlich, Anfang April 2026, den Weg in den Game Pass.

Dass Sony diese Titel nun für PlayStation Plus Extra sichert, ist die Reaktion auf die Verwertung der Drittanbieter-Lizenzen bei der Konkurrenz. Die offizielle Bestätigung des vollständigen Line-ups inklusive der Klassiker-Sparte für Premium-Abonnenten wird noch für heute, den 15. April, erwartet.

Für Abonnenten ist die Rückkehr von Horizon in der Remastered-Version ein qualitatives Upgrade, da die alte Version (PS4) technisch veraltet war. Dennoch zeigt die parallele Verfügbarkeit von The Crew und FM26 im Game Pass, dass Sony hier eher nachzieht, statt exklusive Drittanbieter-Premieren zu feiern.

Die Rückkehr von Horizon als Remaster schließt eine unlogische Lücke im Sony-Portfolio. Dass „The Crew Motorfest“ und „Football Manager 26 Console“ erst jetzt erscheinen, nachdem sie Monate im Game Pass verfügbar waren, ist für Multi-Plattform-Besitzer wenig reizvoll, wertet den Extra-Katalog für reine PlayStation-Nutzer aber solide auf.

Die offizielle Bekanntgabe wird am späten Nachmittag erwartet.