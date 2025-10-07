PlayStation Plus Extra – Horror-Highlight des Jahres im Oktober Line-Up geleakt

Wenn die aktuellen Leaks stimmen, können PlayStation-Plus-Abonnenten ab dem 21. Oktober in das Horror-Klassiker-Remake Silent Hill 2 eintauchen. Die Info stammt von Billbil-kun auf Deallabs und ist bisher unbestätigt, wirkt aber plausibel, immerhin steht der Release knapp ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung für PS5 und PC.

Das Remake von Konami und Bloober Team wurde im Oktober 2024 veröffentlicht und konnte schnell Kritiker und Spieler überzeugen. Aktuell liegt der Metacritic-Score bei 86 auf PS5. Die Neuauflage modernisiert die Grafik, verbessert die Steuerung und setzt das alte Horror-Feeling gekonnt in Szene.

Spekulationen rund um Xbox und PS5 Pro

Die PlayStation Plus-Veröffentlichung würde auch Spekulationen über weitere Versionen stützen. Dusk Golem hatte kürzlich behauptet, Konami plane neben einem PS5 Pro Patch auch eine Xbox-Umsetzung. Offizielle Ankündigungen gibt es dazu noch nicht, aber die Möglichkeit erscheint realistisch, gerade weil das Remake auf mehreren Plattformen gut performt.

Bereits Anfang 2025 kündigten Konami und Bloober Team ihre erneute Zusammenarbeit an, dieses Mal am Remake des originalen Silent Hill. Bloober Team betonte in einer Pressemitteilung, dass das Vertrauen aus Silent Hill 2 die Grundlage für den neuen Deal sei. Für Fans bedeutet das: Wer die PlayStation Plus-Version spielt, kann sich auf ein weiteres, ambitioniertes Horrorprojekt freuen.

Lohnt sich das PlayStation-Plus-Update?

Wenn Silent Hill 2 wirklich auf PlayStation Plus Extra landet, ist das für Horror-Fans ein echter Mehrwert. Man bekommt ein technisch solides, atmosphärisch dichtes Remake praktisch ohne Zusatzkosten. Wer den Titel noch nicht gespielt hat, sollte die Chance nutzen. Offizielle Bestätigung seitens Sony oder Konami steht noch aus, aber die bisherigen Hinweise wirken glaubwürdig.

Bis dahin lohnt sich ein Blick auf Silent Hill F (unser Review), mit dem Konami entgegen aller Befürchtungen in diesem Jahr ein weiteres Horror-Highlight abgeliefert hat.