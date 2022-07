PlayStation Plus Extra im Juli – Neue Spiele bereits geleakt?

Nach dem Line-Up für PlayStation Plus Essential steht ab sofort auch immer ein zweiter Refresh der monatlichen PlayStation Plus-Spiele an. Ein Leak verrät womöglich, was zum ersten Mal dabei sein wird.

So behauptet eine recht vertrauenswürdige Quelle auf ResetEra, dass man sich in diesem Monat auf Final Fantasy 7 Remake Intergrade und die Episode INTERmission, Saints Row 4: Re-Elected, sowie Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Assassin’s Creed: Freedom Cry, Assassin’s Creed 4: Black Flag, Assassin’s Creed Rogue Remastered und Assassin’s Creed Unity freuen kann.

Ein besonderes Highlight wird zudem der Day One-Release Stray von BlueTwelve Studio sein, der sogar exklusiv für PlayStation 5 erscheint.

In diesem Adventure aus der Third-Person-Perspektive durchstreift man detaillierte, neonbeleuchtete Gassen einer verfallenden Cyber-Stadt und erlebt die zwielichtigen Schattenseiten dieser. Dazu liegt eine Welt vor einem, die man durch die Augen einer streunenden Katze sieht und auf die man auf spielerische Weise mit eurer Umgebung interagiert.

Wie üblich, muss der Leak erst noch durch Sony bestätigt werden, was nach offiziellen Aussagen gegen Mitte des Monats der Fall sein wird. Bis dahin gilt, das Ganze mit etwas Vorsicht zu genießen.