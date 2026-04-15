PlayStation Plus Extra & Premium April 2026: 7 Neuzugänge und ein JRPG-Klassiker warten

Das offizielle Line-up für April 2026 steht fest: Sony ergänzt den Katalog am 21. April unter anderem um das Horror-Adventure „The Casting of Frank Stone“ und den Indie-Hit Squirrel with a Gun.

Sony hat das vollständige Aufgebot für PlayStation Plus Extra und Premium offiziell bestätigt. Neben den bereits vorab durchgesickerten Schwergewichten wie „Horizon Zero Dawn Remastered“ und „The Crew Motorfest“ finden sich weitere namhafte Titel im Paket, die das Genre-Spektrum von Roguelite-Action bis hin zu narrativem Horror abdecken.

Exklusive Inhalte und technische Hürden

Die offizielle Ankündigung klärt eine wichtige Detailfrage zur Hardware-Verfügbarkeit von „Horizon Zero Dawn“. Während PS5-Besitzer die grafisch überarbeitete Remastered-Version erhalten, steht PS4-Nutzern im Katalog die Complete Edition zur Verfügung. Damit stellt Sony sicher, dass die Marke trotz der technischen Kluft für alle Abonnenten spielbar bleibt.

Das Line-up im Überblick:

The Casting of Frank Stone (PS5): Das im Dead by Daylight-Universum angesiedelte Cinematic-Horrorspiel von Supermassive Games ist eines der Highlights für Story-Fans.

Das im Dead by Daylight-Universum angesiedelte Cinematic-Horrorspiel von Supermassive Games ist eines der Highlights für Story-Fans. Warriors: Abyss (PS5, PS4): Koei Tecmos neuer Action-Roguelite schickt Spieler mit über 100 wählbaren Helden in Massenschlachten.

Koei Tecmos neuer Action-Roguelite schickt Spieler mit über 100 wählbaren Helden in Massenschlachten. Squirrel with a Gun (PS5): Der virale Sandbox-Shooter bringt eine humoristische Note in den Katalog.

Der virale Sandbox-Shooter bringt eine humoristische Note in den Katalog. Monster Train (PS5): Ein taktischer Deckbuilder, der nun auch auf der Konsole für strategische Tiefe sorgt.

Abonnenten der Premium-Stufe erhalten zudem Zugriff auf Wild Arms 4. Der ursprünglich für die PlayStation 2 erschienene Klassiker wurde für die PS4- und PS5-Hardware angepasst. Zu den technischen Features gehören Up-Rendering, eine Rückspulfunktion sowie Schnellspeicher-Slots und spezifische Videofilter, um den Retro-Look zu individualisieren.

Ein strategisch breites Paket

Sony liefert im April eine deutlich höhere Quantität als in den Vormonaten. Besonders die Aufnahme von „The Casting of Frank Stone“ ist eine Ansage an Fans von narrativen Erlebnissen, da der Titel noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Mit sieben Neuzugängen im Extra-Bereich und einem soliden PS2-Klassiker ist der April 2026 ein starker Monat. Technisch interessant ist vor allem der Einsatz der Unity-Engine im „Football Manager 26“ und die Rückspulfunktion bei Wild Arms 4. Sony setzt hier weniger auf brandneue Blockbuster, sondern auf eine Mischung aus technischer Politur (Horizon) und populären Nischen-Titeln.