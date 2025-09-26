PlayStation Plus Extra & Premium – Bonusspiel zum The Last of Us Day verfügbar

Sony nutzt den diesjährigen The Last of Us Day für ein besonderes Geschenk an PlayStation-Spieler: The Last of Us Part II erweitert ab sofort den PS Plus Extra- und Premium-Katalog. Das Survial-Adventure kann ab sofort heruntergeladen werden.

Das Datum ist kein Zufall. Der 26. September wird von Fans jedes Jahr als The Last of Us Day gefeiert, an dem es üblicherweise neue Inhalte, Ankündigungen oder Merchandise gibt. 2025 verbindet Sony diesen Tag mit einer spürbaren Aufwertung des eigenen Abo-Dienstes.

Unterschied zwischen PS4- und PS5-Spielern

Interessant ist die Aufteilung zwischen den Plattformen:

PS4-Abonnenten erhalten Zugriff auf die ursprüngliche Version des Spiels.

erhalten Zugriff auf die ursprüngliche Version des Spiels. PS5-Spieler können hingegen die Remastered-Fassung erleben, die Anfang 2024 erschienen ist.

Letztere bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch den exklusiven Roguelike-Modus „No Return“, der für zusätzlichen Wiederspielwert sorgt. Wer auf PS5 spielt, profitiert hier gleich doppelt. Das Spiel ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar. Optional kann das Spiel derzeit mit einem Rabatt von 40 % erworben werden.

Die Aufnahme eines modernen Klassikers wie The Last of Us Part II zeigt, dass Sony das Abo-Modell gezielt nutzt, um mehr Spieler an ikonische Marken heranzuführen. Für Neueinsteiger ist es die perfekte Gelegenheit, Ellies Reise nachzuholen, während Veteranen vielleicht zum Remaster zurückkehren und den neuen Modus ausprobieren.

Gleichzeitig setzt Sony ein Statement: PlayStation Plus ist längst nicht mehr nur ein Ort für ältere Titel, sondern auch für Blockbuster, die die jüngste Konsolengeneration prägen.

The Last of Us bei PlayStation Plus

Mit The Last of Us Part II erhält PS Plus Extra und Premium im September ein echtes Schwergewicht, passend zum The Last of Us Day. Für Sony ist es ein kluger Schachzug, für Spieler ein willkommenes Geschenk. Bleibt die Frage: Wird dieser Trend fortgesetzt und bekommen wir künftig häufiger solch hochwertige Bonusspiele zum Abo?