PlayStation Plus Extra / Premium – Das sind die September Games

Das vollständige Line-up der September Games bei PlayStation Plus Extra / Premium steht fest, nachdem ein Teil davon zuvor geleakt wurde. Insgesamt kann man sich auf 20 neue Spiele freuen.

Die Highlights im September sind NieR Replicant, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Planet Coaster: Console Edition oder This War of Mine: Final Cut, womit man ein solides Line-Up aufstellt. Ob das die kürzliche Preiserhöhung von PlayStation Plus rechtfertigt, sei mal dahingestellt.

PS Plus Extra im September 2023

Folgende Spiele werden im September bei PlayStation Plus geboten:

NieR Replicant (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS5, PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4)

Unpacking (PS5, PS4)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS5, PS4)

This War of Mine: Final Cut (PS5, PS4)

Cloudpunk (PS5, PS4)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS5, PS4)

Call of the Sea (PS5, PS4)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS5, PS4)

In der Stufe Premium und den Classics kommen außerdem noch hinzu:

Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope (PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4)

PlayStation Plus Extra / Premium im September 2023

Gleichzeitig verlassen damit auch einige Spiele wieder PlayStation Plus, einschließlich:

Steep – PS4 – 31. August

Deathloop – PS5 – 18. September

Watch Dogs – PS4 – 18. September

Watch Dogs 2 – PS4 – 18. September

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – PS4 – 18. September

Nidhogg 2 – PS4 – 18. September

Through the Darkest of Times – PS4 – 18. September

Chicory: A Colorful Tale – PS5/PS4 –18. September

Death end re;Quest 2 – PS4 – 18. September#

Wie gewohnt stehen die Spiele in den Stufen Extra und Premium nur solange zur Verfügung, wie sie im Line-up vertreten sind. Ein dauerhafter Anspruch wie in der Stufe Essential besteht hier nicht. Daher ist dies auch die letzte Chance zum Spielen.

PlayStation Plus kostet in der Stufe Extra künftig 125,99 Euro, also mehr als die bisherige Premium-Stufe, und PlayStation Plus Premium künftig 151,99 Euro, wenn man sich für ein 12-Monats-Abo entscheidet.