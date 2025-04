PlayStation Plus Extra / Premium, die neue Spiele sind da – ein Überblick

Ab sofort ist ein wildet Genre-Mix bei PlayStation Plus Extra / Premium verfügbar – von zauberhaften Schulstunden bis hin zu albtraumhaften Herrenhäusern. Blue Prince entführt euch in ein lebendiges Haus voller Lügen (unser Review), während Hogwarts Legacy jetzt für PS Plus verfügbar ist – bereit für Zauberstab, Tierwesen und dunkle Flüche.

In Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, das später an diesem Tag verfügbar sein wird, treffen Teenager-Trauma und Musik auf emotionales Storytelling, das unter die Haut geht. Für Actionfans gibt’s Kaiju-Fights in War of the Monsters, Küchendesaster in PlateUp! oder eine Runde Retro-Grusel in Alone in the Dark 2. Wer’s ruhiger mag, schwingt den Golfschläger in EA Sports PGA Tour.

Der April auf PlayStation ist verrückt, berührend, nostalgisch – und definitiv kein Monat für Langeweile.