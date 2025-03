PlayStation Plus Extra / Premium im März – Neue Spiele-Highlights warten

Der PlayStation Plus Spielekatalog für März bringt eine spannende Auswahl für jedes Genre – von packenden Kämpfen über epische Abenteuer bis hin zu nostalgischen Retro-Erlebnissen. Ob du auf realistische MMA-Action, mythische Geschichten oder schnelle Arcade-Action stehst, diesen Monat wird kein Wunsch offen gelassen. Alle Titel stehen ab dem 18. März für PlayStation Plus Mitglieder bereit.

UFC 5 – Die brutale Realität der MMA-Kämpfe

UFC 5 setzt neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Intensität. In diesem Titel wird jede Bewegung der Kämpfer detailliert und mit höchsten grafischen Standards in Szene gesetzt. Dank der Frostbite-Engine ist das Spiel so lebensecht wie nie zuvor: Die Kämpfer sehen aus wie ihre realen Vorbilder, und die Arenen fühlen sich fast so an, als würde man ein echtes PPV-Event erleben. Das Schadenssystem ist brutal und realistisch, was das Gefühl von einem echten MMA-Kampf verstärkt. Fans von Kampfspielen dürfen sich auf atemberaubend flüssige Animationen und taktische Kämpfe freuen, die UFC 5 zu einem Muss machen.

Prince of Persia: The Lost Crown

Der Klassiker „Prince of Persia“ kehrt zurück – diesmal mit einem frischen Ansatz. In „The Lost Crown“ (unser Review) schlüpfst du in die Rolle des Prinzen Sargon, der sich in einer von Flüchen geplagten, persisch inspirierten Welt voller Herausforderungen wiederfindet. Das Spiel kombiniert beeindruckende Akrobatik mit zeitverzerrenden Kräften und actionreichen Kämpfen. Du wirst durch verschiedene Biome voller mythologischer Feinde und Bestien reisen, während du versuchst, das Geheimnis des Fluchs zu lösen. Eine frische Ästhetik und ein spannendes Gameplay machen „Die verlorene Krone“ zu einem vielversprechenden Titel, der sowohl Fans des Originals als auch Neulinge begeistern wird.

Captain Tsubasa: Rise of New Champion

Für alle Fußball- und Anime-Fans gibt es diesen Monat ein echtes Highlight: „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ bringt den beliebten Fußball-Anime auf die PlayStation. Das Spiel kombiniert rasante Arcade-Action mit epischen Schüssen und übertriebenen Fußballmomenten. Du kannst dein eigenes Team zusammenstellen und in zwei Story-Modi die Geschichte aus dem Anime erleben oder dich in einer brandneuen Erzählung beweisen. Für einen echten „Captain Tsubasa“-Fan ist dieses Spiel ein absolutes Muss – mit unvergesslichen Momenten und jeder Menge Spaß für alle.

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy

„Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy“ versetzt dich mitten in den epischen Universal Century-Konflikt der Gundam-Welt. Du übernimmst die Kontrolle über einen Mech und kämpfst im Einjährigen Krieg gegen die Erdföderation. Mit einer packenden Story und tiefgehenden Charakteren ist dieser Titel besonders für Gundam-Fans ein Highlight. Die epischen Schlachten und das Mech-Gameplay bieten sowohl actionreiche Kämpfe als auch eine emotionale Erzählung, die dich in ihren Bann ziehen wird.

Arcade Paradise – Dein eigener Retro-Arcade-Tempel

Wenn du Nostalgie pur erleben möchtest, ist „Arcade Paradise“ (unser Review) genau das Richtige für dich. Dieser Titel ist eine Mischung aus Abenteuer- und Management-Simulation, die dich in die 90er Jahre zurückversetzt. Du übernimmst die Kontrolle über einen heruntergekommenen Waschsalon und verwandelst ihn in eine florierende Arcade. Mit über 35 freischaltbaren Spielen, die du in deinem eigenen Arcade-Paradies spielen kannst, bietet dieser Titel jede Menge Retro-Charme und Management-Spaß.

Weitere Highlights:

Bang-On Balls: Chronicles – Ein humorvolles 3D-Plattform- und Kampfspiel, das dich in offene Welten voller Chaos und Abenteuer entführt.

– Ein humorvolles 3D-Plattform- und Kampfspiel, das dich in offene Welten voller Chaos und Abenteuer entführt. Du bist schlecht im Parken – Ein extrem spaßiges Spiel, in dem du deine Einparkfähigkeiten auf die Probe stellst, während du in über 270 Leveln durch die verrücktesten Park-Situationen navigierst.

– Ein extrem spaßiges Spiel, in dem du deine Einparkfähigkeiten auf die Probe stellst, während du in über 270 Leveln durch die verrücktesten Park-Situationen navigierst. Syberia – The World Before – Tauche ein in die steampunkige Welt von Syberia und erlebe eine tiefgründige Geschichte, die dich durch die Schatten des Zweiten Weltkriegs führt.

PlayStation Plus Premium – Retro-Gaming und Mech-Action

Für die PlayStation Plus Premium-Mitglieder gibt es zusätzlich noch eine Reihe von Klassikern: Die legendäre „Armored Core“-Reihe von FromSoftware ist jetzt für PS4 und PS5 verfügbar. In diesen Mech-Shootern kämpfst du in einer von Krieg und Zerstörung geprägten Welt, während du deinen eigenen Mech anpasst und Missionen erfüllst. Die Trilogie bietet nostalgische Action mit einer Geschichte, die tief in die düstere Zukunft eintaucht.

Der PlayStation Plus Spielekatalog für März bietet für jeden etwas – von brutalen Kämpfen in „UFC 5“ über mythische Abenteuer in „Prince of Persia“ bis hin zu epischen Gundam-Schlachten. Fans von Arcade-Spielen, Retro-Gaming und neuen Abenteuern kommen diesen Monat voll auf ihre Kosten.