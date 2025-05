PlayStation Plus Extra / Premium im Mai – der vielleicht vielseitigste Monat des Jahres

Sony hat wieder die Schatztruhe geöffnet – und was da im Mai aus dem PlayStation Plus Spielekatalog purzelt, ist eine wilde Mischung aus Sand, Stahl, Strategie und Schrecken. Wer gedacht hat, der Frühling bringt nur Blümchen und Vogelgezwitscher, hat wohl noch nie nachts mit Animatronik-Monstern um sein Leben gebangt oder sich durch radioaktive Ruinen geschlichen. Willkommen beim Gaming-Monat, in dem einfach alles geht – außer Langeweile.

Sand Land: Wenn Mad Max auf Dragon Ball trifft

Ganz vorne dabei: Sand Land. Akira Toriyamas postapokalyptisches Wüstenmärchen hat nicht nur Style, sondern auch Substanz. Mit Beelzebub, einem Dämonenprinzen mit Charme, geht’s per selbstgebautem Panzer auf die Suche nach der letzten Wasserquelle – natürlich verfolgt von einer königlichen Armee und allerhand desertischem Gesindel. Wer schon immer mal durch einen Anime-Manga-Metal-Schrotthaufen navigieren wollte, bekommt hier die Gelegenheit.

Düsterer wird’s mit Soul Hackers 2. Ein bisschen Neon, ein bisschen Weltuntergang und jede Menge philosophische Fragen darüber, was Menschsein eigentlich bedeutet. Aion, ein digitales Bewusstsein, schickt zwei Avatare in die Welt, um die Apokalypse zu verhindern – ob das gut ausgeht, liegt an dir. Wer „Persona“ mag, aber keine Lust mehr auf Teenagerdramen hat, dürfte hier seine dystopische Heimat finden.

Five Nights at Freddy’s: Willkommen in der Hölle der Jumpscares

Apropos Heimat: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition bietet eine besonders unheimliche. Klassiker und neue Albträume warten auf mutige Nachtwächter*innen, die schon immer mal in VR von Kuscheltieren getötet werden wollten. Für schwache Nerven ist das nichts – für Horror-Fans ein Pflichtbesuch in der schlimmsten Pizzeria der Weltgeschichte.

Natürlich geht’s auch traditionell zur Sache. Mit Battlefield V kehrt der Zweite Weltkrieg in gewohnter Multiplayer-Wucht zurück. Wem das zu konventionell ist, der wagt sich in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – eine düstere Mischung aus Sci-Fi, Horror und Open-World-Survival, die nicht nur Mut, sondern auch einen stabilen Geigerzähler verlangt.

Strategen und Farmer: Auch ihr kommt nicht zu kurz

Falls du lieber Zivilisationen aufbaust, statt sie zu sprengen: Humankind lässt dich die Geschichte der Menschheit neu schreiben. Oder du pflanzt lieber Radieschen in Story of Seasons: Ein wundervolles Leben, findest die große Liebe und genießt das Farmleben. Keine Mutanten, keine Maschinengewehre – nur frische Milch und gute Laune.

Last but not least: Battle Engine Aquila bringt PS2-Nostalgie zurück – diesmal schärfer als je zuvor. Mech-Action mit Luft- und Bodenschlachten, wie sie damals revolutionär waren und heute charmant retro wirken. Mai ist somit kein Monat für Entscheidungen – er ist ein All-you-can-play-Buffet. Egal ob Retro-Fan, Taktik-Freak, Horrorfan oder Wüstennomade: Diesmal hat wirklich jeder etwas zu zocken. Nur Zeit, die gibt’s leider nicht im Abo.