PlayStation Plus Extra/Premium im November ist live – Die Highlights im Überblick

PlayStation Plus Extra und Premium bringen im November GTA V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep und mehr. Hier ist der schnelle Überblick über alle neuen Spiele.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Der neue PlayStation Plus Game Catalog ist live, und im Video wird zusammengefasst, warum der November zu den vielseitigsten Monaten des Jahres zählt.

Mit GTA V kehrt ein Klassiker zurück, der auch 2025 nichts von seiner Faszination verloren hat. Pacific Drive liefert einen frischen Mix aus Survival, Mystery und einer ungewöhnlich persönlichen Beziehung zu eurem Auto. Wer es düsterer mag, bekommt mit Still Wakes the Deep eine dichte Horror-Erfahrung, die komplett auf Atmosphäre setzt.

Dazu kommen weitere Highlights wie Insurgency: Sandstorm, The Talos Principle 2, Thank Goodness You’re Here! und zwei neue Racer für PS4 und PS5. Premium-Abonnenten dürfen sich außerdem über Tomb Raider: Anniversary freuen, erstmals auf PS4 und PS5 spielbar.

Gleichzeitig läuft damit der Countdown für die Spiele ab, die im Dezember verschwinden, darunter ein echter Rockstar Games-Klassiker.

FRanz
2 Stunden zuvor

Welche 2 Racer ? Weiss man die etwa noch nicht. 🙂

