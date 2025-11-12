PlayStation Plus Extra / Premium im November liefert Vielfalt statt Masse

Sony mischt im November kräftig durch: Mit Grand Theft Auto V, Pacific Drive und Still Wakes the Deep bekommt der PlayStation Plus Game Catalog eine w aus Blockbuster, Indie-Geheimtipp und Horrortrip. Alle Spiele sind ab dem 18. November für Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar, und das inklusive einiger spannender Neuerungen im Cloud-Streaming-Bereich.

Während GTA V zwar ein alter Bekannter ist, gehört es zu den Spielen, die man immer wieder aufgreifen kann. Ob als Neueinsteiger in Los Santos oder bei einem erneuten Versuch, die absurdeste Heist-Kombo aller Zeiten zu planen – Rockstar Games’ Dauerbrenner ist auch 2025 noch ein lohnender Abstecher.

Von Albträumen, Motoren und philosophischen Fragen

Mit Pacific Drive setzt sich die junge Tradition der ungewöhnlichen PS Plus-Auswahl fort. Das Spiel ist ein sogenannter „Road-Lite“ – eine Mischung aus Survival, Exploration und Fahrzeugmanagement. Dein Auto ist nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern wortwörtlich Lebensversicherung, wenn du dich durch die unberechenbare Wildnis der „Olympic Exclusion Zone“ kämpfst. Ein Geheimtipp für alle, die etwas abseits des Mainstreams suchen.

Wesentlich düsterer wird’s in Still Wakes the Deep. Das narrative Horrorspiel von The Chinese Room (Dear Esther und Everybody’s Gone to the Rapture) spielt auf einer verlassenen Ölplattform, die langsam zum Albtraum wird. Hier geht’s nicht um Waffen oder Monsterhorden, sondern um Atmosphäre, Hilflosigkeit, und die Frage, wie weit man gehen würde, um zu überleben.

Wer es lieber taktisch mag, bekommt mit Insurgency: Sandstorm einen kompromisslosen Shooter, der auf Realismus und Teamwork setzt. Dazu gesellen sich The Talos Principle 2 für Fans von Philosophie und Puzzles, das abgedrehte Thank Goodness You’re Here! als britische Comedy-Perle, sowie Monster Jam Showdown und MotoGP 25 für Rennspielfreunde.

Bonus für Premium-Abonnenten und Cloud-Streaming

Für PlayStation Plus Premium gibt’s in diesem Monat ein besonderes Schmankerl:Tomb Raider: Anniversary ist erstmals auf PS4 und PS5 spielbar. Das Remake des Klassikers aus der PS2-Ära bringt Lara Crofts erste Abenteuer in modernisierter Form zurück, ein schöner Nostalgietrip, der die Ursprünge einer Gaming-Ikone würdigt.

Parallel dazu erweitert Sony das Cloud-Streaming-Angebot auf PlayStation Portal. Premium-Mitglieder können nun eine große Auswahl digitaler PS5-Spiele direkt streamen, darunter Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yōtei oder Resident Evil 4.

Der November zeigt, wie weit sich PlayStation Plus mittlerweile von der reinen „Monthly Games“-Idee entfernt hat. Statt beliebiger Dreingaben bietet Sony hier eine spannende Mischung aus großen Namen, atmosphärischen Erlebnissen und ungewöhnlichen Konzepten. Ob man nun nach einem Adrenalinkick, einer gruseligen Nacht oder einer Denkpause sucht, dieser November liefert für fast jede Stimmung das passende Spiel.

Welche Titel wollt ihr zuerst ausprobieren – oder kehrt ihr lieber zu Los Santos zurück?