PlayStation Plus Extra / Premium im September – Neue Highlights für PS4 und PS5

Der September bringt frischen Nachschub für alle PlayStation Plus-Abonnenten. Ab 16. September stehen im Game Catalog diesmal Titel wie WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell oder Fate/Samurai Remnant bereit – für PS4 und PS5, teilweise sogar in Multiplayer-Varianten. Wer auf klassische Action steht, kann sich außerdem über Legacy of Kain: Defiance auf Premium freuen.

WWE 2K25: Mehr als nur Wrestling

WWE 2K25 startet mit einem Highlight für Fans der Bloodline: Paul Heyman moderiert die neue 2K Showcase-Dynasty, die legendäre Matches der Familie nachspielt und eigene Traumduelle zwischen Superstars und Legenden erlaubt. Intergender-Wrestling ist endlich da, dazu Chain Wrestling, Underground- und Bloodline Rules-Matches, Barricade-Dives und ein neuer MyRISE-Story-Modus. Der Download ist für PS4 und PS5 verfügbar. Wer Wrestling mag, bekommt hier einen vollgepackten Titel, der klassische 2K-Features mit neuen Modi kombiniert.

Die Phantom Thieves kämpfen in Persona 5 Tactica in einem neuen, rundenbasierten Setting. Tyrannische Herrscher, ein mysteriöser Revolutionär namens Erina und brandneue Gegner fordern taktisches Denken. Fans der Reihe finden bekannte Gesichter und frische Gameplay-Ideen, während Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse die Story verstehen können. Die Mischung aus Strategie, Story und Charakterentwicklung macht den Titel spannend für Rundenstrategiefans und Persona-Liebhaber gleichermaßen.

Survival, Action & Horror: Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country

Green Hell : Die Amazonas-Survival-Simulation fordert Spieler, Ressourcen zu sammeln, zu jagen und mental stabil zu bleiben – solo oder mit bis zu vier Freunden online. Realismus und Härte der Survival-Mechanik setzen neue Maßstäbe.

: Die Amazonas-Survival-Simulation fordert Spieler, Ressourcen zu sammeln, zu jagen und mental stabil zu bleiben – solo oder mit bis zu vier Freunden online. Realismus und Härte der Survival-Mechanik setzen neue Maßstäbe. Fate/Samurai Remnant : Action-RPG in Edo Japan mit dem klassischen Holy Grail War. Spannung, intensive Kämpfe und eine dunkle Story, die Fans von Fate-Universum und japanischer Geschichte abholt.

: Action-RPG in Edo Japan mit dem klassischen Holy Grail War. Spannung, intensive Kämpfe und eine dunkle Story, die Fans von Fate-Universum und japanischer Geschichte abholt. Crow Country: Retro-Horror im verlassenen Freizeitpark, kombiniert Puzzle- und Survival-Elemente. Ein Titel für Fans von Mystery und Retro-Atmosphäre.

Premium-Hinweis: Klassik trifft Neuauflage

Legacy of Kain: Defiance bringt das PS2-Kultspiel auf PS4 und PS5 zurück. Kain und Raziel kämpfen in einem düsteren, von Intrigen durchzogenen Universum. Ein Muss für Fans klassischer Action-Adventures, die Storytiefe und Gameplay der alten Schule schätzen.

Der September bringt für PlayStation Plus ein solides, abwechslungsreiches Paket. Wrestling-Fans, Strategie-Liebhaber, Survival-Spieler und Retro-Horror-Fans werden bedient. Einziger Wermutstropfen: Manche Titel sind nur Download. Trotzdem lohnt sich das Abo im September definitiv.