PlayStation Plus Extra / Premium – Leak zum März Line-up enthüllt RPG-Schwergewicht

Sony liefert am 17. März 2026 unter anderem „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ und „Persona 5 Royal“ in den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium, wenn sich der aktuelle Leak bewahrheitet. Gerüchte um eine Verfügbarkeit von „Final Fantasy XVI“ oder „Dragon’s Dogma 2“ haben sich nach aktuellen Informationen als falsch erwiesen.

Die im Vorfeld kursierenden Spekulationen über eine Aufnahme von „Final Fantasy XVI“ und „Dragon’s Dogma 2“ in den Abo-Dienst entbehren jeder Grundlage. Entsprechende Meldungen, die in den vergangenen Stunden ohne solide Quellenangaben verbreitet wurden, bestätigen sich nicht. Abonnenten sollten ihre Erwartungshaltung hier an die Faktenlage anpassen: Diese Schwergewichte sind im kommenden Update nicht enthalten.

Die PlayStation Plus Neuzugänge im Detail

Der Fokus liegt stattdessen auf dem Action-Titel Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5). Das Spiel wird kontinuierlich mit Inhalten versorgt, zuletzt durch das „Techmarine“-Update. Flankiert wird der Shooter von Persona 5 Royal (PS5, PS4), der erweiterten Fassung des JRPGs, die gegenüber der ursprünglichen Version aus der PlayStation Plus Collection signifikant mehr Umfang bietet.

Die weitere Auswahl für den März deckt unterschiedliche Genres ab:

Madden NFL 26 (PS5) bedient die aktuelle Sportsimulation.

(PS5) bedient die aktuelle Sportsimulation. Metal Eden (PS5) und The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5) erweitern das Angebot um Survival- und neue Titel-Optionen.

(PS5) und (PS5) erweitern das Angebot um Survival- und neue Titel-Optionen. Astroneer (PS4) ergänzt das Portfolio im Bereich Sandbox-Exploration.

Klassiker und Termine

Für Abonnenten der Premium-Stufe kehrt mit Tekken Dark Resurrection (PSP) ein bekannter Fighting-Game-Vertreter zurück. Dies bleibt voraussichtlich der einzige Neuzugang in der Klassiker-Sparte für diesen Monat.

Die offizielle Bestätigung des vollständigen Line-ups durch Sony wird für Mittwoch, den 11. März 2026, gegen 17:30 Uhr erwartet. Die Freischaltung der Spiele im Katalog erfolgt nach derzeitigem Stand am Dienstag, den 17. März.

Die Auswahl für März 2026 ist solide, da mit Space Marine 2 und Madden NFL 26 zwei technisch aktuelle Titel einfließen. Persona 5 Royal bietet zwar keinen grafischen High-End-Nutzen, aber eine enorme Spielzeit-Effizienz für das Abonnement. Die Verfügbarkeit ist primär auf die PS5-Hardware optimiert, PS4-Nutzer erhalten lediglich Zugriff auf zwei der sechs Kern-Titel.