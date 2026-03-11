Latest

PlayStation Plus Extra / Premium – März 2026 bringt offiziellen einen Rollenspiel-Megahit

Sony bestätigt die PS Plus Extra/Premium Titel für März 2026. Persona 5 Royal und Space Marine 2 kommen am 17. März. Alle Infos zu den Neuzugängen.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
Follow:
Keine Kommentare
Ps Plus March 2026

Sony hat die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium offiziell bestätigt. Ab dem 17. März 2026 verstärkt unter anderem „Persona 5 Royal“ das Portfolio. Damit bewahrheiten sich die jüngsten Leaks, während andere Gerüchte endgültig vom Tisch sind.

RPG-Schwergewicht und Action-Fokus

Die offizielle Liste der Neuzugänge wird von Persona 5 Royal (PS5, PS4) angeführt. Diese massiv erweiterte Fassung des 2017er-Originals integriert neue Charaktere, Vertraute sowie zusätzliche Story-Arcs und Schauplätze. Neben einer neuen Greifhaken-Mechanik für Stealth-Passagen bietet die Version alternative Enden und einen frischen Soundtrack. Die Ultimate Edition auf der PS4 umfasst zudem sämtliche DLC-Pakete, inklusive Kostüm- und Battle-Bundles.

Ebenfalls bestätigt ist der martialische Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ (PS5). Der Titel profitiert von seiner hohen Spielerbasis und den jüngsten Content-Updates wie der „Techmarine“-Erweiterung. Die Auswahl wird durch die Sportsimulation „Madden NFL 26“ (PS5) sowie den Survival-Titel „The Lord of the Rings: Return to Moria“ (PS5) ergänzt. Für Freunde von Sandbox-Erfahrungen kehrt „Astroneer“ (PS4) zurück, während das neue Metal Eden (PS5) die Liste der monatlichen Updates vervollständigt.

Ergänzt wird das Line-up durch den kompromisslosen 2D-Action-Titel „Blasphemous 2“ (PS5, PS4). Spieler übernehmen erneut die Rolle des Reumütigen, um sich in einer nonlinearen, labyrinthartigen Welt brutalen Bosskämpfen und dem Kreislauf aus Tod und Auferstehung zu stellen.

Klassiker und Abgänge

Premium-Kunden erhalten, wie bereits im State of Play angedeutet, Zugriff auf den PSP-Klassiker Tekken Dark Resurrection. Es bleibt bei diesem einen Neuzugang im Retro-Segment.

Das könnte dich auch interessieren

Playstation Plus Logo 2025
PlayStation Plus Extra / Premium – Leak zum März Line-up enthüllt RPG-Schwergewicht
Playstation Xbox Icons
Xbox bleibt auf Multiplattform-Kurs – Keine Rückkehr zu Exklusivtiteln, sagt ein Insider
Playstation Pc Gaming
Strategie-Fiasko: Warum Sony die PC-Gamer wieder vor die Tür setzt

Gleichzeitig verlassen am 17. März mehrere Titel den Dienst. Wer folgende Spiele noch beenden möchte, sollte die verbleibende Zeit nutzen:

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
  • Paradise Killer
  • Cris Tales
  • Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy
  • Redout 2
  • Circus Electrique

Die März-Auswahl ist technisch fokussiert auf die aktuelle Hardware-Generation. Vier der sechs Titel sind reine PS5-Versionen. Besonders „Warhammer 40K: Space Marine 2“ fordert die Hardware, während „Persona 5 Royal“ durch stabile Framerates und optimierte Ladezeiten auf der PS5 überzeugt. Der Nutzwert des Abos steigt diesen Monat vor allem durch die schiere Spielzeit von Persona (ca. 100+ Stunden).

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
SOURCES:PlayStation Blog
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x