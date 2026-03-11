PlayStation Plus Extra / Premium – März 2026 bringt offiziellen einen Rollenspiel-Megahit

Sony hat die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium offiziell bestätigt. Ab dem 17. März 2026 verstärkt unter anderem „Persona 5 Royal“ das Portfolio. Damit bewahrheiten sich die jüngsten Leaks, während andere Gerüchte endgültig vom Tisch sind.

RPG-Schwergewicht und Action-Fokus

Die offizielle Liste der Neuzugänge wird von Persona 5 Royal (PS5, PS4) angeführt. Diese massiv erweiterte Fassung des 2017er-Originals integriert neue Charaktere, Vertraute sowie zusätzliche Story-Arcs und Schauplätze. Neben einer neuen Greifhaken-Mechanik für Stealth-Passagen bietet die Version alternative Enden und einen frischen Soundtrack. Die Ultimate Edition auf der PS4 umfasst zudem sämtliche DLC-Pakete, inklusive Kostüm- und Battle-Bundles.

Ebenfalls bestätigt ist der martialische Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ (PS5). Der Titel profitiert von seiner hohen Spielerbasis und den jüngsten Content-Updates wie der „Techmarine“-Erweiterung. Die Auswahl wird durch die Sportsimulation „Madden NFL 26“ (PS5) sowie den Survival-Titel „The Lord of the Rings: Return to Moria“ (PS5) ergänzt. Für Freunde von Sandbox-Erfahrungen kehrt „Astroneer“ (PS4) zurück, während das neue Metal Eden (PS5) die Liste der monatlichen Updates vervollständigt.

Ergänzt wird das Line-up durch den kompromisslosen 2D-Action-Titel „Blasphemous 2“ (PS5, PS4). Spieler übernehmen erneut die Rolle des Reumütigen, um sich in einer nonlinearen, labyrinthartigen Welt brutalen Bosskämpfen und dem Kreislauf aus Tod und Auferstehung zu stellen.

Klassiker und Abgänge

Premium-Kunden erhalten, wie bereits im State of Play angedeutet, Zugriff auf den PSP-Klassiker Tekken Dark Resurrection. Es bleibt bei diesem einen Neuzugang im Retro-Segment.

Gleichzeitig verlassen am 17. März mehrere Titel den Dienst. Wer folgende Spiele noch beenden möchte, sollte die verbleibende Zeit nutzen:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Paradise Killer

Cris Tales

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Redout 2

Circus Electrique

Die März-Auswahl ist technisch fokussiert auf die aktuelle Hardware-Generation. Vier der sechs Titel sind reine PS5-Versionen. Besonders „Warhammer 40K: Space Marine 2“ fordert die Hardware, während „Persona 5 Royal“ durch stabile Framerates und optimierte Ladezeiten auf der PS5 überzeugt. Der Nutzwert des Abos steigt diesen Monat vor allem durch die schiere Spielzeit von Persona (ca. 100+ Stunden).