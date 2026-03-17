PlayStation Plus Extra / Premium – Persona 5 Royal und Space Marine 2 sind jetzt im Abo!

Ab heute ist Schluss mit dem Warten: Sony hat die Tore geöffnet und lässt die PlayStation Plus Extra- und Premium-Highlights für den März 2026 auf eure Festplatten los.

Mit „Persona 5 Royal“ landet heute ein echtes Content-Monster in der Bibliothek. Dass wir dieses JRPG-Meisterwerk inklusive aller DLCs und der neuen Greifhaken-Stealth-Mechanik jetzt „gratis“ im Abo haben, ist ein riesiger Gewinn für alle, die mal eben 100 Stunden in Tokio abtauchen wollen. Wer es weniger stylisch und dafür blutiger mag, stürzt sich direkt in „Warhammer 40,000: Space Marine 2“. Dank der frischen „Techmarine“-Inhalte und der brachialen Performance auf der PS5 ist das genau das richtige Futter für zwischendurch.

Neben den Headlinern sind ab heute auch „Blasphemous 2“ für die Souls-Fans unter euch und der Zwergen-Survival-Trip „Return to Moria“ verfügbar. Während die Premium-Abteilung mit dem PSP-Klassiker „Tekken Dark Resurrection“ eher schmale Kost liefert, ist das PS5-fokussierte Line-up dieses Mal qualitativ extrem hochwertig.