PlayStation Plus Extra und Premium – Neue Spiele-Highlights sind da

Der März-Katalog bei PlayStation Plus Extra und Premium ist. Dieser bietet erneit spannende neue Spiele-Highlights, darunter „UFC 5“, das für seine realistische MMA-Action bekannt ist, sowie das neue Abenteuer „Prince of Persia: The Lost Crown“.

Auch Fans von Anime und Fußball können sich über „Captain Tsubasa: Rise of New Champion“ freuen. Zudem gibt es „Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy“ für Mech-Kämpfe und „Arcade Paradise“ für nostalgische Arcade-Action.

Welche Titel das Line-up heute verlassen, verraten wir euch hier.