PlayStation Plus für 1 EUR, Sony startet bisher beste Aktion

Sony macht noch einmal auf PlayStation Plus aufmerksam und hat dazu eine interessante Aktion gestartet, bei der man den Premium-Service schon für 1 EUR nutzen kann. Wer ein Upgrade auf die Stufe Extra oder Premium plant, kann ebenfalls sparen.

Neue PlayStation Plus User kommen mal wieder am Besten weg, die die Essential-Stufe für nur einen Euro für einen Monat ausprobieren können, ein Rabatt von immer 88 Prozent.

Wer direkt bei PlayStation Plus Extra einsteigen möchte, kann die Stufe einen Monat lang für 3 EUR testen, was einer Ersparnis von 78 Prozent entspricht. In der Stufe Premium ist dies für 5 EUR möglich, immerhin noch ein Rabatt von 70 Prozent.

Die Aktion findet man unter diesem Link im PlayStation Store.

PlayStation Plus März 2023

Rabatt bei PlayStation Plus Upgrade

Wer innerhalb der Stufen ein Upgrade vornehmen möchte, kann ebenfalls sparen, denn hier gewährt Sony derzeit einen Rabatt von 35 Prozent. Das gilt bei allen Stufen, sofern man nicht schon Premium besitzt, dann geht man wie üblich leer aus.

Das Angebot kommt gerade rechtzeitig zum Auftakt der PlayStation Plus-Spiele in diesem März, die sich diesmal wirklich sehen lassen können.

Mit dabei sind diesmal echte Highlights aus dem Back-Katalog, darunter Uncharted und Ghostwire Tokyo (unser Review). Das Highlight im März wird aber Tchia sein, der Day One-Release von Awaceb.

Hinzu kommen außerdem noch Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein von Bandai Namco, womit der Monat vollgepackt mit zahlreichen Highlights ist.

Das bieten die einzelnen PS Plus Stufen

PlayStation Plus Essential ist der bereits bekannte Service inklusive monatlichen Spielen, Online-Multiplayer und exklusiven Rabatten. Mit PlayStation Plus Extra genießt man alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Spielekatalog mit hunderten PS4- und PS5-Games.