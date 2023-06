PlayStation Plus funktioniert auch ohne Day One-Releases, sagt Sony

Sony wird auch zukünftig keine Day One-Releases bei PlayStation Plus anbieten, jedenfalls nicht auf regulärer Basis. Das Abomodell funktioniert für sie auch so hervorragend.

Anlässlich des einjährigen Jubiläums der neuen PlayStation Plus-Stufen sprach Nick Maguire, Vice President und Global Head of Subscriptions, mit GamesIndustry über die aktuelle Situation bei PlayStation Plus und zeigte sich mit der aktuellen Strategie sehr zufrieden.

Auf Day One-Releases zu verzichten, bedeutet, dass man auf lange Sicht mehr Spieler erreicht. Zunächst die Masse, die unbedingt am Day One spielen möchte, und 6 bis 24 Monate später all jene, die erst dann zugreifen, wenn das Spiel bei PlayStation Plus angeboten werden sollte.

„Wir sehen, dass die Kunden immer noch von diesen Spielen begeistert sind und mitmachen. Für uns funktioniert das. Gelegentlich wird es die Möglichkeit geben, in ein Day-and-Date wie Stray zu investieren, und wir werden darauf zugreifen, wenn sie verfügbar sind. Aber für uns ist es wichtig, diese [First-Party-]Spiele zuerst auf die Plattform außerhalb des Dienstes zu bringen … das funktioniert und das wird auch in Zukunft unsere Strategie sein.“

PlayStation Plus wird sich immer wieder verändern

Sicherlich wird man die Situation stetig neu bewerten und an die Bedürfnisse der User anpassen. Nichts ist absolut in Stein gemeißelt, aber was die User größtenteils von PlayStation Plus in der Zukunft erwarten können, sieht man schon jetzt.

„Wir arbeiten ständig daran, die richtige Strategie für die Zukunft zu finden. Wie werden sich die Spielergewohnheiten weiterentwickeln und wie stellen wir sicher, dass der Service diesen zukünftigen Gewohnheiten gerecht wird? Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen, aber wir bleiben natürlich dran und denken darüber nach, welche Rolle Plus in Zukunft spielen kann.“

Ziel damit ist es herauszufinden, wie man neue Features und Spiele anbieten kann, nach denen die Leute fragen, um den Service für sie wertvoller zu machen und mehr User dafür zu gewinnen.

Denkbar ist, dass das Cloud-Gaming zunehmend ein Part von PlayStation Plus werden wird, in das man zuletzt nicht nur PlayStation Now integriert hat, auch das PS5 Game-Streaming wurde am gestrigen Mittwoch zusammen mit den neuen PlayStation Plus-Spielen angekündigt.