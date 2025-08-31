Latest

PlayStation Plus – Gehyptes Racing-Game als kostenloses Bonusspiel verfügbar [Update]

PlayStation Plus-Mitglieder können aktuell das PS5-Rennspiel CarX Street kostenlos herunterladen. Ist es ein echtes Angebot oder ein PS Store-Glitch? Alle Infos hier.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
3 Kommentare
Playstation Plus Logo

PlayStation Plus-Abonnenten bekommen gerade ein heißes Thema auf den Schirm. Das Rennspiel CarX Street, das erst im Juli 2025 für die PS5 erschienen ist, lässt sich in mehreren Regionen aktuell kostenlos herunterladen. Ob das ein echtes Angebot oder ein PlayStation Store-Fehler ist, bleibt aber unklar.

CarX Street kostenlos PlayStation Plus

In Europa zeigt die PlayStation Store-Seite von CarX Street für PlayStation Plus-Mitglieder einen vollständigen Rabatt an, während es optional für 14,99 Euro gekauft werden kann. Das bedeutet: Wer ein PS Plus Essential-, Extra- oder Premium-Abo hat, kann das Spiel sofort gratis downloaden.

Das Spiel bietet die volle Experience, inklusive Single- und Multiplayer-Rennen, detaillierter Fahrzeuganpassungen und realistischer Fahrphysik dank CarX Technology. Das Rennspiel selbst hat derzeit eine Bewertung von 4,28 von 5 Sternen bei rund 2.300 Reviews, was für solide Qualität spricht.

Glitch oder Absicht?

Momentan lässt sich nur spekulieren, ob Sony das Spiel absichtlich für alle PlayStation Plus-Mitglieder freigegeben hat oder ob es sich um einen temporären Fehler handelt. Historisch gesehen hat Sony in ähnlichen Situationen bereits Lizenzen für ungültig erklärt, wenn Downloads durch Store-Fehler möglich waren. Sollte es ein echter Deal sein, sollte man umgehend zugreifen.

Egal, wie es ausgeht: Wer die Möglichkeit hat, sollte zuschlagen. CarX Street bietet solide Rennaction mit einem Fokus auf Physik und Fahrzeug-Tuning, gerade für Spieler, die gerne verschiedene Strecken ausprobieren und ihr Auto selbst optimieren. Ob kostenlos oder regulärer Preis, das Spiel ist technisch auf der PS5 sauber umgesetzt und macht vor allem in Multiplayer-Rennen Spaß.

More Read

Ps6 Portable Dock
PS6 Handheld – Warum Sony diesmal liefern muss – oder es gleich lassen sollte
Ps6 Portable Dock
PS6 Handheld – Sony soll Switch-Docking-Feature übernehmen – Bericht
Ps5 Pro Front
PS6 & Xbox Next – Wer noch auf Discs setzt, setzt aufs falsche Pferd

Wir behalten die Lage im Auge: Sollte Sony die Downloads wieder zurückziehen, gibt es hier das Update. Für PS Plus-Mitglieder ist es derzeit jedenfalls ein attraktiver Deal, selbst wenn er nur kurz Bestand haben sollte.

[Update] Sony hat den Fehler inzwischen behoben. Alle, die das Spiel bereits heruntergeladen haben, können es vorerst behalten, was nicht immer der Fall ist.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Cartman
1 Stunde zuvor

Den Hype gibt es auch nur, weil es überraschend kostenlos ist. Mehr ist es aber auch nicht wert und flog nach keinen 10min von der PS.

0
Antworten
Franz
1 Tag zuvor

Bei mir kostet CarX 29,90 Nix gratis 🙁
Allerdings aus dem Ösi PS Plus.

0
Antworten
Rick-72
1 Stunde zuvor
Reply to  Franz

Im Ösi PS Plus Store ist es Gratis.

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

3
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x