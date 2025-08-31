PlayStation Plus-Abonnenten bekommen gerade ein heißes Thema auf den Schirm. Das Rennspiel CarX Street, das erst im Juli 2025 für die PS5 erschienen ist, lässt sich in mehreren Regionen aktuell kostenlos herunterladen. Ob das ein echtes Angebot oder ein PlayStation Store-Fehler ist, bleibt aber unklar.

CarX Street kostenlos PlayStation Plus

In Europa zeigt die PlayStation Store-Seite von CarX Street für PlayStation Plus-Mitglieder einen vollständigen Rabatt an, während es optional für 14,99 Euro gekauft werden kann. Das bedeutet: Wer ein PS Plus Essential-, Extra- oder Premium-Abo hat, kann das Spiel sofort gratis downloaden.

Das Spiel bietet die volle Experience, inklusive Single- und Multiplayer-Rennen, detaillierter Fahrzeuganpassungen und realistischer Fahrphysik dank CarX Technology. Das Rennspiel selbst hat derzeit eine Bewertung von 4,28 von 5 Sternen bei rund 2.300 Reviews, was für solide Qualität spricht.

Glitch oder Absicht?

Momentan lässt sich nur spekulieren, ob Sony das Spiel absichtlich für alle PlayStation Plus-Mitglieder freigegeben hat oder ob es sich um einen temporären Fehler handelt. Historisch gesehen hat Sony in ähnlichen Situationen bereits Lizenzen für ungültig erklärt, wenn Downloads durch Store-Fehler möglich waren. Sollte es ein echter Deal sein, sollte man umgehend zugreifen.

Egal, wie es ausgeht: Wer die Möglichkeit hat, sollte zuschlagen. CarX Street bietet solide Rennaction mit einem Fokus auf Physik und Fahrzeug-Tuning, gerade für Spieler, die gerne verschiedene Strecken ausprobieren und ihr Auto selbst optimieren. Ob kostenlos oder regulärer Preis, das Spiel ist technisch auf der PS5 sauber umgesetzt und macht vor allem in Multiplayer-Rennen Spaß.

Wir behalten die Lage im Auge: Sollte Sony die Downloads wieder zurückziehen, gibt es hier das Update. Für PS Plus-Mitglieder ist es derzeit jedenfalls ein attraktiver Deal, selbst wenn er nur kurz Bestand haben sollte.

[Update] Sony hat den Fehler inzwischen behoben. Alle, die das Spiel bereits heruntergeladen haben, können es vorerst behalten, was nicht immer der Fall ist.