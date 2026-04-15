PlayStation Plus: Gratis-Blockbuster für Horror-Fans via Resident Evil Village

Wer bis Ende April eine halbe Stunde in den Survival-Horror von „Resident Evil Village“ eintaucht, erhält von Sony einen kostenlosen Movie-Credit für die Sony Pictures Core App. Das Angebot verknüpft geschickt den PlayStation Plus Spielekatalog mit Sonys hauseigenem Streaming-Dienst und profitiert von einem frischen, plattformübergreifenden Design-Update.

30 Minuten Grusel für einen Filmabend

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium können sich bis zum 30. April 2026 einen kostenlosen Film-Credit sichern, indem sie mindestens 30 Minuten lang „Resident Evil Village“ spielen. Der Titel ist bereits seit Januar Teil des Spielekatalogs, rückt aber durch diese Cross-Promotion pünktlich zum 30. Jubiläum der Resident Evil-Reihe wieder in den Fokus. Der verdiente Credit wird bis zum 8. Mai automatisch in der Sony Pictures Core App hinterlegt.

Die Details der Aktion

Zeitraum: 7. April bis 30. April 2026.

7. April bis 30. April 2026. Voraussetzung: Aktive PS Plus Extra/Premium Mitgliedschaft & Download der Sony Pictures Core App.

Aktive PS Plus Extra/Premium Mitgliedschaft & Download der Sony Pictures Core App. Aufgabe: Resident Evil Village für mindestens 30 Minuten starten/spielen.

Resident Evil Village für mindestens 30 Minuten starten/spielen. Belohnung: Ein Credit für einen werbefreien Blockbuster (einlösbar bis Mai 2027).

Frischer Look auf PS5 und Bravia TVs

Besonders passend: Sony hat pünktlich zur Aktion die Optik aufpoliert. Genau wie das PlayStation Plus Dashboard hat auch die Sony Pictures Core App ein umfassendes Facelift erhalten. Das neue Design wirkt deutlich aufgeräumter und moderner – und das nicht nur auf der PS5.

Auch Besitzer eines Bravia TVs kommen in den Genuss der neuen Benutzeroberfläche, da das Update zeitgleich für die Smart-TV-App ausgerollt wurde. Die Navigation durch die Filmbibliothek fühlt sich jetzt deutlich flüssiger an, was den Anreiz, den geschenkten Credit direkt einzulösen, spürbar erhöht.

Sony nutzt hier ganz offensichtlich die Gunst der Stunde: Mit dem Release von „Resident Evil Requiem“ im Februar und dem aktuellen 30-jährigen Jubiläum der Franchise ist das Interesse an Capcoms Horror-Saga auf einem Peak. Dass ausgerechnet „Resident Evil Village“ als Trigger gewählt wurde, ergibt Sinn – das Spiel bietet mit Schloss Dimitrescu einen der atmosphärisch stärksten Einstiege der Seriengeschichte, der technisch immer noch absolut glänzt.

Warum Sony den „Play-to-Earn“-Ansatz testet

Solche Aktionen sehen wir in letzter Zeit häufiger – Sony versucht händeringend, die Nutzung ihrer Zusatz-Apps wie Sony Pictures Core zu steigern. Anstatt nur mit Rabatten zu locken, wird Gameplay-Zeit direkt in Währung für andere Entertainment-Sparten umgewandelt.

Dank des neuen Looks zwischen PlayStation Plus und der Film-App wirkt das gesamte Ökosystem nun auch optisch wie aus einem Guss. Für uns Spieler ist es ein fairer Deal: 30 Minuten Spielzeit gegen einen Film, der sonst gut 15 bis 20 EUR kosten kann, ist ein ordentlicher Wechselkurs.