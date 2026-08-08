PlayStation Plus: Gratis-Gimmicks und Mythen – Wildlands teilt Geschenke aus

Ubisoft packt für PlayStation Plus-Mitglieder das neue Geschenkpaket „Last Rites“ in den PlayStation Store. Wer das Hauptspiel besitzt, bekommt frische Items rund um die aztekische Mythologie im Abo kostenlos geliefert.

Ein Hauch von Totenkult in Bolivien

Ubisoft schiebt überraschend Gratis-Inhalte für „Ghost Recon Wildland“ nach, nachdem das Spiel in dieser Woche mit einem kostenlosen 4K / 60 Upgrade und Hardcore-Optionen für mehr Realismus versehen wurde. Wer ein aktives Abo bei PlayStation Plus besitzt, sichert sich das „Last Rites“-Paket ab sofort für null Euro.

Im Paket steckt mit La Llorona eine mysteriöse neue Gegnerin als Skin. Dazu gibt es das Sturmgewehr P416 Micteca. Das Design basiert auf der Herrin der Toten aus der aztekischen Mythologie. Für den stylischen Abgang sorgt die blaugetönte 4-SHUR-Sonnenbrille. Passt nicht ganz zusammen. Macht aber nichts.

Für lau nimmt die Community solche Cosmetics immer mit. Trotzdem bleibt das Ganze ein reiner Skin-Drop für zwischendurch. Echte Neuerungen am Gameplay oder umfangreiche Story-Einsätze sind mit dem Last Rites-Add-On dabei. Ubisoft pflegt den Titel schlicht weiter mit kleinem Fan-Service.

Alien-Jagd im Dschungel: Der Predator wartet in Wildlands

Ebenfalls neu: Ubisoft schickt die Ikone der Science-Fiction-Action direkt nach Bolivien. Ab sofort könnt ihr euch im kostenlosen Spezial-Einsatz „Der Dschungel bewegt sich“ der ultimativen Jagd stellen.

Das Crossover bringt den legendären Predator als knallharte Herausforderung in die Caimanes-Provinz zurück. Ihr zieht mit eurem Trupp ins Dickicht, folgt den Spuren und trefft auf ein Wesen, das optisch wie akustisch perfekt aus der Filmvorlage adaptiert wurde.

Unsichtbarkeits-Tarnung, Plasma-Kanonen und der ikonische Klick-Sound inklusive. Der Kampf verzeiht keine Fehler. Ein falscher Schritt bedeutet das sofortige Ende. Wer das Biest schlägt, sichert sich zusätzliche und exklusive Beute wie den Helm des Predators samt Thermalsicht. Das ist Fan-Service in Reinkultur. Ein reines Action-Spektakel für Zwischendurch.

Atmosphärisch ist das Ding ein absoluter Volltreffer. Die Entwickler fangen die Panik der Jagd stark ein, auch wenn das Missionsdesign unterm Strich eine schlichte, extrem schwere Arena-Schlacht bleibt. Für lau nimmt man diesen Nervenkitzel aber ohne Zögern mit.

Kostenloser Kram ist nett, und der Predator ein tolles Extra, aber das Paket bedient nur Sammler. Wer ohnehin regelmäßige Runden in Bolivien dreht, sackt die Ausrüstung ein.