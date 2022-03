PlayStation Plus im April 2022, diese gratis Spiele sind dabei

Dem gestrigen Leak des PlayStation Plus Line-Up für den Monat April 2022 folgt heute die offizielle Enthüllung durch Sony.

Wie erwartet kann man sich damit auf den asynchronen Multiplayer-Titel Hood: Outlaws & Legends für PS5 und PS4 freuen (unsere Eindrücke), der klassisches Robin Hood-Szenario verspricht. Darin tritt man in 4-Spieler Teams an, um einen Schatz zu stehlen und diesen entweder an die Armen zu verteilen oder um sich selbst damit zu bereichern. Dazu gilt es eine Vielzahl von Karten zu erkunden, den Schlüssel zur Schatzkammer zu stehlen, diese plündern und den Schatz am Ende zu verladen, womit sich das Match für euch entscheidet. Euch gegenüber steht ein etwas übermächtiger Sheriff, der eure Pläne zu vereiteln zu versucht.

Der zweite Titel ist SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated für PS4, in dem ihr als SpongeBob, Patrick und Sandy gegen das bösen Plankton kämpft. Es gilt Bikini Bottom vor einer verrückten Roboterhorde zu retten oder sich im Mehrspieler-Modus in aufregende Schlachten zu stürzen.

Und abschließend wartet Slay the Spire im April auf die Spieler, eine Mischung aus Karten- und Roguelike-Spiel. Darin baut ihr ein eigenes Deck, begegnet bizarren Kreaturen, entdeckt Relikte von unermesslicher Macht und kämpft euch an die Spitze des Spires.

Das neue PlayStation Plus Line-Up ist wie gewohnt ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Bis dahin stehen die Spiele aus diesem März zum Download zur Verfügung, einschließlich Ghost of Tsushima Legends, Ark Survival Evolved, Ghostrunner und Team Sonic Racing.

Ebenfalls nur noch im April verfügbar ist Persona 5, das am 11. Mai das PlayStation Plus Line-Up verlässt.

Alles neu ab Juni!

Ab Juni ändert sich das PlayStation Plus Modell dann grundlegend, wie ebenfalls am gestrigen Dienstag enthüllt. Dann bietet Sony drei Stufen innerhalb des Service, einschließlich dem aktuellen PlayStation Now Angebote. Das bisherige PlayStation Plus wird dann gegen die Stufe Essential ausgetauscht und umfasst laut offizieller Infos dann nur noch zwei kostenlose Spiele pro Monate.