PlayStation Plus im April 2025: Day One-Releases verlassen den Abo-Dienst

Sony hat offiziell die erste Liste der Spiele veröffentlicht, die im April 2025 aus PlayStation Plus Extra und Premium verschwinden werden. Einmal mehr trifft es einige beliebte Titel, darunter auch Spiele, die noch als Day-One-Releases frische Erinnerungen wecken. Wer sich von seinen Favoriten verabschieden muss, sollte also schnell handeln!

Welche Spiele müssen gehen?

Die erste Welle der Abgänge wurde wie gewohnt in den japanischen und asiatischen PlayStation Stores gesichtet, doch die Bestätigung für Europa und Nordamerika dürfte in den kommenden Stunden folgen. Hier ist die bisher bekannte Liste:

Animal Well – Das surreale Puzzle-Abenteuer verabschiedet sich früher als erwartet.

– Das surreale Puzzle-Abenteuer verabschiedet sich früher als erwartet. Tales of Kenzera: Zau – Wer Lust auf eine tiefgründige Indie-Erfahrung hat, sollte sich beeilen.

– Wer Lust auf eine tiefgründige Indie-Erfahrung hat, sollte sich beeilen. Kena: Bridge of Spirits – Das zauberhafte Action-Adventure, das viele Spieler mit seinem Charme begeisterte.

– Das zauberhafte Action-Adventure, das viele Spieler mit seinem Charme begeisterte. Slay The Spire – Der Deckbuilder, der das Genre neu definiert hat.

– Der Deckbuilder, der das Genre neu definiert hat. Deliver Us Mars – Sci-Fi-Fans dürften diesen Story-lastigen Titel vermissen.

– Sci-Fi-Fans dürften diesen Story-lastigen Titel vermissen. Miasma Chronicles – Ein taktisches RPG, das für XCOM-Fans interessant ist.

– Ein taktisches RPG, das für XCOM-Fans interessant ist. Stray Blade – Ein Soulslike, das im Schatten größerer Genrevertreter stand, aber seinen eigenen Reiz hat.

– Ein Soulslike, das im Schatten größerer Genrevertreter stand, aber seinen eigenen Reiz hat. Nour: Play With Your Food – Eines der kreativsten und ungewöhnlichsten Spiele der letzten Jahre.

Diese Titel werden Mitte April 2025 aus dem PS Plus Extra- und Premium-Katalog verschwinden. Wer also noch eine Partie einlegen oder ein Abenteuer abschließen möchte, hat nur noch wenige Wochen Zeit!

Warum verschwinden Spiele aus PS Plus?

Das Rausfliegen von Titeln aus dem Abo-Service ist mittlerweile Routine. Verträge laufen aus, neue Deals werden verhandelt und Sony räumt Platz für frische Inhalte. Besonders auffällig ist diesmal jedoch, dass auch relativ aktuelle Day-One-Releases betroffen sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass Sony und die Publisher künftig vorsichtiger mit langfristigen Inklusionen in PS Plus umgehen.

Das neue März-Lineup ist bereits in Japan, Asien & Co. verfügbar. In Nordamerika und Europa werden die neuen Spiele im Laufe des Vormittags spielbar sein.

Wir halten euch auf dem Laufenden und melden uns mit den ersten Prognosen zu den Mai-Abgängen, sobald diese absehbar sind. Bis dahin: Genießt die verbleibende Zeit mit den Titeln, bevor sie von der Bildfläche verschwinden!