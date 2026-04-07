PlayStation Plus im April 2026: Lords of the Fallen & Tomb Raider & Co. ab jetzt verfügbar

Sony hat die PlayStation Plus Games für April 2026 freigeschaltet. Ab sofort stehen drei neue Titel für alle Abonnenten zum Download bereit. „Lords of the Fallen“ bildet das technische Kernstück. Das Soulslike-Reboot lässt euch zwischen den Welten der Lebenden und der Toten wandeln. Wer Fehler macht, landet in Umbral. Ein hartes Pflaster.

Mit „Tomb Raider I-III Remastered“ kehren die Ursprünge von Lara Croft zurück. Ihr bekommt die ersten drei Abenteuer inklusive aller Erweiterungen. Die Grafik ist schärfer, die Steuerung auf Wunsch modern. Nostalgie pur. „Sword Art Online Fractured Daydream“ ergänzt das Paket für Multiplayer-Fans. In riesigen Raids treten bis zu 20 Spieler gemeinsam gegen Bosse an.

Alle Spiele sind für Mitglieder der Stufen Essential, Extra und Premium verfügbar. Die Frist endet am 4. Mai. Wer die März-Titel noch nicht gesichert hat, ist zu spät. Die sind seit heute raus.