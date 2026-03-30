PlayStation Plus im April 2026: Spannendes Koop-Action-RPG ergänzt laut Leak das Line-up

Nach dem Leak zu „Lords of the Fallen“ verdichten sich die Hinweise auf den zweiten Titel für PlayStation-Plus-Abonnenten im April 2026: Das Koop-Action-RPG „Sword Art Online: Fractured Daydream“ wird laut Insider-Informationen Teil des Angebots.

Das von Dimps entwickelte und im Oktober 2024 veröffentlichte „Sword Art Online: Fractured Daydream“ soll neben Lords of the Fallen ab dem 6. April 2026 für Mitglieder von PS Plus Essential, Extra und Premium ohne Zusatzkosten zum Download bereitstehen.

Verlässliche Quelle bestätigt zweiten RPG-Titel

Die Information stammt erneut vom Leaker billbil-kun, der über eine nahezu fehlerfreie Historie bei Vorhersagen zum PlayStation Plus-Line-up verfügt. Während Sony die offizielle Ankündigung für den 1. April 2026 vorbereitet, ist damit der zweite von voraussichtlich drei Titeln bekannt.

„Sword Art Online: Fractured Daydream“ markiert den sechsten großen Ableger der Serie, funktioniert jedoch als Standalone-Erfahrung. Technisch und spielerisch setzt der Titel auf großangelegte Koop-Schlachten, die sich deutlich von den eher klassisch orientierten Singleplayer-Vorgängern abheben.

Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt ein zweigeteiltes Bild:

Metacritic: Mit einem Score von 68 stufte die Kritik das Spiel eher im mittelmäßigen Bereich ein.

PlayStation Store: Hier zeichnen über 2.000 Nutzerbewertungen mit durchschnittlich 4,06 von 5 Sternen ein deutlich positiveres Bild.

Für Abonnenten bedeutet dieser Zuwachs einen Gegenwert von rund 60 EUR. Die Spielzeit für die Hauptkampagne und relevante Nebeninhalte bewegt sich zwischen 18 und 26 Stunden. Zusammen mit „Lords of the Fallen“ bietet der April-Monat damit bereits jetzt Content für rund 70 Stunden – ein starker Fokus auf das RPG-Genre ist in diesem Monat unverkennbar.

Service-Games im Abo

Die Aufnahme von „Sword Art Online: Fractured Daydream“ in PlayStation Plus rund 18 Monate nach Release folgt dem typischen Muster von Publisher Bandai Namco. Titel mit Fokus auf Online-Koop profitieren massiv von der durch das Abo generierten Spielerbasis. Für Sony ist es ein taktischer Zug, um die Attraktivität des Essential-Tiers hochzuhalten, nachdem die Preiserhöhungen der letzten Jahre die Erwartungshaltung der Nutzer verschärft haben.

Spieler erhalten ein technisch solides, aber spielerisch spezielles Koop-RPG. Wer mit dem SAO-Universum nichts anfangen kann, findet hier ein funktionales Action-Spiel, das vor allem durch seine Mehrspieler-Komponente lebt.