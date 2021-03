PlayStation Plus im April, das sind die kostenlosen Spiele

Sony hat nun offiziell das PlayStation Plus Line-Up für den Monat April enthüllt, in dem wieder echte Blockbuster vertreten sind.

Schon länger bestätigt ist Oddworld: Soulstorm für PlayStation 5, das direkt zum Release verfügbar sein wird. Oddworld: Soulstorm bleibt seinem Kern treu und präsentiert sich als 2,5-D-Action-Adventure, das entweder im Stealth-Ansatz oder offensiv angegangen werden kann. Zudem verspricht man das bislang tiefgründigste und düsterste Spiel der Serie, mit einer teuflischen Story, die aus einer differenzierten Perspektive erzählt wird. Zudem setzt man auch technisch auf alle Anforderungen heutiger Spiele und möchte einen wahren Schritt vorwärts damit machen.

PlayStation Plus für PS4

Auf PS4 kann man sich außerdem auf Days Gone und Zombie Army 4: Dead War freuen, womit der Monat April voll im Zeichen der Zombies steht.

Fahre in Days Gone in der Rolle des Herumtreibers und Kopfgeldjägers Deacon St. John durch eine gnadenlose, von einer globalen Pandemie verwüstete Welt. Stellt euch auf dem Sattel eures treuen Drifter-Bikes der Bedrohung der zerstörten Straßen und tritt Schwärmen von blindwütigen, wilden Freakern entgegen – und ebenso furchterregenden Menschen.

Hitlers Horden sind zurück in Zombie Army 4: Dead War. Abscheuliche okkulte Gegner, epische Waffen und eine erschütternde neue Kampagne für 1–4 Spieler im Europa der 1940er. Erlöst hier die Menschheit vom untoten Armageddon.

Der Widerstand hat Zombie-Hitler besiegt und ihn zur Hölle geschickt – dennoch erheben sich die Toten erneut, mit größerer Mordlust als je zuvor. Setzt die alternative Geschichte der Zombie-Army-Trilogie in riesigen neuen Levels fort und decke einen finsteren Plan auf, der die Überlebenden-Brigade durch ganz Italien und darüber hinaus führt.

Die neuen PlayStation Plus Spiele sind ab kommenden Dienstag verfügbar. Bis dahin ist natürlich das aktuelle Line-Up verfügbar, inkl. Final Fantasy VII Remake, Maquette und Destruction AllStars.