PlayStation Plus im April – Spiele erneut geleakt?

Erneut macht ein Leak zu PlayStation Plus auf sich aufmerksam, der die Spiele für den kommenden April vorhersagt. Während man in der Vergangenheit teils damit richtig lag, war der letzte Leak aus derselben Quelle unzutreffend.

Hoffen darf man dennoch und es warten möglicherweise einige Highlights auf die Spieler. Allen voran mit Hood: Outlaws & Legends für PS5 und PS4 (unsere Eindrücke), ein spannendes Multiplayer-Spiel um Robin Hood & Co.

Hier erwartet die Spieler ist ein klassisches Robin Hood-Spiel, bei dem man in 4-Spieler Teams einen Schatz stehlen muss, um ihn entweder an die Armen zu verteilen oder um sich selbst damit zu bereichern. Das Spielprinzip ist schnell erklärt, in dem es zunächst gilt die Karte zu erkunden, den Schlüssel zur Schatzkammer zu stehlen, eben diese plündern und den Schatz am Ende zu verladen, womit sich das Match für euch entscheidet.

Auf PlayStation 4 kommen demnach noch Slay the Spire und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated dazu, wobei letzteres durchaus viele Fans hat.

PlayStation Plus im April 2022

Zusammengefasst sieht das Line-Up im April wie folgt aus:

Hood: Outlaws & Legends (PS5 / PS4)

Slay the Spire (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Ob das Line-Up tatsächlich zutrifft, erfährt man spätestens am morgigen Mittwoch zur üblichen Enthüllung. Bis dahin muss man das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen.

Im Raum steht außerdem die baldige Enthüllung des neuen PlayStation Plus, das seit Wochen spekuliert wird. Hier wird eine Zusammenlegung von PlayStation Plus und PlayStation Now erwartet, die Sony angeblich in verschiedenen Tierstufen anbieten möchte. Auch das ist bisher aber reine Spekulation.