PlayStation Plus im Dezember: Das letzte große Update – und was sich 2026 ändert

Mit dem Dezember-Line-up schließt PlayStation Plus ein ereignisreiches Jahr ab. Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty und weitere Titel markieren nicht nur das letzte größere Update des Jahres, sondern stehen sinnbildlich für einen klaren Strategiewechsel: Ab 2026 rückt Sony den Fokus endgültig auf die PlayStation 5. Für PS4-Spieler ist das keine Randnotiz, sondern ein Einschnitt mit Folgen.

Jetzt sichern, was noch geht

Bis Ende 2025 gilt eine einfache, aber wichtige Regel: Alles, was ihr jetzt über PlayStation Plus einlöst, bleibt euch erhalten, solange das Abo aktiv ist. Das betrifft sowohl monatliche Spiele als auch Titel aus dem Spielekatalog. Wer noch eine PS4 nutzt oder bewusst bei der Konsole geblieben ist, sollte den Dezember und die kommenden Monate nutzen, um die eigene Bibliothek gezielt zu füllen.

Denn ab Januar 2026 wird sich das Angebot spürbar verändern. Neue PS4-Spiele sollen laut Sony nur noch unregelmäßig erscheinen. Der bestehende Katalog wird schrittweise ausgedünnt, ohne dass bisher klar ist, welche Titel langfristig erhalten bleiben. Bislang hatte Sony hierzu nur einen kleinen Hinweis veröffentlicht.

Neue Spiele, neue Abenteuer: Dezember bringt frischen Nachschub für PlayStation Plus-Spieler.

Was sich ab 2026 konkret ändert

Die wichtigsten Punkte lassen sich klar zusammenfassen:

Monatliche PS4-Spiele: Keine feste Versorgung mehr, nur noch sporadische Ergänzungen

Keine feste Versorgung mehr, nur noch sporadische Ergänzungen Spielekatalog: PS4-Titel werden nach und nach entfernt

PS4-Titel werden nach und nach entfernt Online-Multiplayer: Bleibt bestehen

Bleibt bestehen Bereits eingelöste Spiele: Weiter spielbar mit aktivem Abo

Technisch ist dieser Schritt nicht zwingend notwendig, da die PS5 vollständig abwärtskompatibel ist. Es handelt sich eher um eine strategische Entscheidung, die Ressourcen bündelt und den Service klar auf die aktuelle Generation zuschneidet. Gleichzeitig sendet Sony damit das Signal, dass die PS4 ihrem Ende zusteuert.

PS4-Support: Der schleichende Rückzug

Parallel zu PlayStation Plus zeichnet sich ein größerer Trend ab. Ab Frühjahr 2026 könnten weitere PSN-Funktionen für neue PS4-Spiele eingeschränkt oder eingestellt werden. Cloud-Speicher, bestimmte Online-Features und systemnahe Dienste stehen dabei im Fokus. Einige Entwickler haben bereits reagiert: So endet der PS4-Support für Genshin Impact im April 2026.

Das bedeutet nicht, dass die PS4 über Nacht verschwindet. Aber neue Inhalte, Updates und Services werden seltener, und langfristig unattraktiver.

Der Dezember ist mehr als nur ein weiteres Update. Er markiert den Übergang in eine neue Phase von PlayStation Plus. Wer den vollen Wert aus seinem Abo ziehen will, sollte jetzt handeln, Spiele sichern und die verbleibende Zeit bewusst nutzen. Die PS4 ist noch nicht Geschichte, aber ihr Stellenwert im PlayStation-Ökosystem wird ab 2026 deutlich kleiner.