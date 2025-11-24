PlayStation Plus im Dezember – Day One-Release wird stylisch und schräg

PlayStation Plus im Dezember startet dieses Jahr nicht mit einem Blockbuster, sondern mit einem mutigen Stilbruch: Skate Story landet am 8. Dezember direkt zum Launch im Game Catalog. Ein spannender Move, denn Sony setzt erneut auf ein Indie-Spiel, das weniger über große Namen punktet, sondern über Atmosphäre, Stil und eine ungewöhnlich fesselnde Idee.

Du skatest als gläserner Dämon durch eine melancholische Unterwelt und jagst buchstäblich dem Mond hinterher. Genau deshalb könnte der Titel funktionieren.

Skaten zwischen Glas, Schmerz und Bosskämpfen

Skate Story sieht aus wie ein spielbarer Kunstfilm, steuert sich aber wie ein überraschend präziser Skate-Hybrid. Die Moves sind klassisch – Ollies, Shuvits, Flips – nur dass jeder Fehler wortwörtlich zerbrechlich ist. Wenn dein Dämon kracht, zersplittert er sichtbar. Das ist stylisch, aber nicht nur Show. Das Spiel verlangt Variation und Timing, gerade in Bosskämpfen, bei denen Kombos direkten Schaden verursachen.

Der PlayStation Plus-Release profitiert außerdem von der DualSense-Unterstützung. Die Vibrationen sind nicht übertrieben, sondern fein dosiert, ein Kratzen beim Grind, ein kurzer Impuls beim Stomp. Kleine Details, die das Spielgefühl abrunden, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Warum Skate Story zu PlayStation Plus passt

Der PlayStation Plus Dezember hätte locker mit einem Safe Pick eröffnet werden können. Aber Skate Story unterstreicht, dass Sony dem Game Catalog wieder mehr Experimentierfreude zutraut. Und das braucht das Abo auch. Zwischen Service-Games und Altbekanntem fällt ein Titel auf, der nicht versucht, jedem zu gefallen, sondern einfach etwas Eigenes macht.

Wer klassisches Arcade-Skaten erwartet, wird hier nicht glücklich. Skate Story ist mehr Journey als Tony Hawk. Mehr Gefühl als Scoreboard. Aber genau deshalb passt es gut zu PlayStation Plus, ein Spiel, das man ausprobiert, weil es da ist, und das im besten Fall hängen bleibt.

Skate Story ist ein erfrischender Auftakt für den PlayStation Plus Dezember. Kein Mainstream-Hit, aber ein Spiel mit Persönlichkeit, starker Audiovisualität und genug mechanischer Tiefe, um mehr zu sein als ein Indie-Gimmick. Wenn Sony im Dezember noch nachlegt, könnte dieser Monat auffallend stärker werden als viele zuletzt.