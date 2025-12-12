PlayStation Plus im Dezember: Sattes Upgrade fürs Jahresabo jetzt freigeschaltet

Sony legt im Dezember bei PlayStation Plus noch etwas oben drauf. Wer zwischen dem 11. Dezember und 12. Januar ein 12-Monate-Abo abschließt, egal ob Essential, Extra oder Premium – bekommt zusätzlich Filmguthaben für die Sony Pictures Core-App.

Ein netter Anreiz, der vor allem für Spieler interessant ist, die ohnehin über ein Upgrade oder eine Verlängerung nachdenken. Deutschland gehört zu den teilnehmenden Regionen, ebenso der komplette DACH-Raum, fast ganz Europa sowie Nordamerika, Australien, Neuseeland und Mexiko.

Mehr Filme fürs Geld – aber nur im Jahresabo

Das Prinzip ist simpel: Jahresabo kaufen, Filmcredits bekommen, direkt in Sony Pictures Core einlösen. Wie viele Credits es exakt pro Mitgliedschaft gibt, bleibt Sony zwar schuldig, aber der Deal ist vor allem für Vielnutzer attraktiv. Die Credits gelten für Kauf- oder Leihangebote innerhalb der App und umfassen in der Regel komplette Filme im Wert von bis zu 20 Euro. Praktisch für alle, die ohnehin hin und wieder aktuelle Blockbuster streamen.

Sony hebt unter anderem diese Titel hervor:

Venom: The Last Dance

28 Years Later

Karate Kid Legends

Anaconda

und weitere Sony-Originale

Gerade neue Sony-Filme tauchen oft zuerst in Sony Pictures Core auf, bevor sie zu anderen Anbietern wandern. Damit positioniert Sony die App klar als hauseigenes Premium-Schaufenster.

Was Sony Pictures Core eigentlich bietet

Der Dienst ging früher unter dem Namen BRAVIA CORE durchs Netz und war exklusiv für Sony-Fernseher und Xperia-Geräte. Heute läuft die App auf PS4 und PS5 und bietet Filme in bis zu 4K HDR. Features wie IMAX Enhanced und DTS:X werden unterstützt, wobei die höchste Streaming-Bitrate (Pure Stream bis zu 80 Mbit/s) derzeit nur auf ausgewählten BRAVIA TVs funktioniert – nicht auf den Konsolen.

Für PlayStation Plus Premium gibt es zusätzlich einen wechselnden Filmkatalog, der ohne Zusatzkosten gestreamt werden kann. Dieser Bonus ist zwar überschaubar, aber für Filmfreunde ein nettes Add-on.

Lohnt sich der Deal?

Wenn du sowieso über ein PlayStation Plus Jahresabo nachdenkst, ist der Dezember der beste Zeitpunkt. Die zusätzlichen Filmcredits sind kein bahnbrechendes Geschenk, aber ein sinnvoller Bonus, der echten Mehrwert bietet, gerade weil Sony Pictures Core regelmäßig neue Sony-Titel früher bekommt als andere Plattformen, und das in bestern Streamingqualität.

Für Gelegenheitsnutzer ist es dagegen eher ein „Nice to have“. Wer PlayStation Plus ohnehin monatlich bezahlt, wechselt nicht automatisch wegen ein paar Filmen auf eine Jahresbindung. Trotzdem: Als Paket macht das Angebot Sinn, wirkt fair und zeigt, dass Sony versucht, die PS5 stärker mit den eigenen Entertainment-Diensten zu verknüpfen.