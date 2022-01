PlayStation Plus im Februar 2022, das sind die gratis Games

Ausnahmsweise ohne vorherigen Leak, stellt Sony heute das neue PlayStation Plus Line-Up für den Februar 2022 vor.

Mit dabei sind demnach EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, sowie Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands.

Vorgeschmack auf Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands ist ein Vorgeschmack auf Tiny Tina’s Wonderlands, das im März erscheint, und eine Art Table-Top-Spiel, in dem ihr Skelette kaputt haut, Drachen besiegt und gegen gigantische Golems kämpft. Dazu bietet man eine Einzelkampagne voller Fantasie, Spaß und magischer Beute.

UFC 4 verspricht ein völlig neues Erlebnis, das den Spieler und den vom Spieler erstellten Kämpfer ins Rampenlicht des Spiels rückt. Mit einem neuen und vereinheitlichen Fortschrittssystem, überholten Takedown- und Bodenkampf-Mechaniken, wesentlich flüssigeren Clinch-zu-Strike-Kombinationen und der Chance darauf, die Ursprünge von Kampfsportarten in völlig neuen Umgebungen zu erfahren, stellt UFC 4 das wohl am besten verfeinerte Kampfsport-Erlebnis dar, das es jemals gegeben hat.

Theme Park Action auf PS5

PlayStation 5 Besitzer können sich außerdem auf die Planet Coaster: Console Edition freuen, das von den Machern von Jurassic World Evolution kommt. Darin müsst ihr ganze Menschenmengen mit dem Freizeitpark eurer Träume überraschen und eine lebendige Welt mit unerreichter Detailtreue verwalten.

Egal, wie hoch euer Fähigkeitenlevel ist, erweckt hier eure Ideen zum Leben, nutzt Baupläne, um schnell eines der über 700 vorgefertigten Objekte zu platzieren, inklusive Achterbahnen, Servicegebäuden und Szenerie. Anschließend könnt ihr mithilfe der detaillierten Stück-für-Stück-Baumethode eigene Fahrgeschäfte kreieren, Landschaften selbst gestalten und so die spektakulärsten Parks der Welt erschaffen.

Die neuen PlayStation Plus-Spiele sind ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Bis dahin steht das aktuelle Line-Up zur Verfügung, inkl. Deep Rock Galactic und Dirt 5 für PlayStation 5, sowie Persona 5 Strikers auf PlayStation 4.