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PlayStation Plus im Juli: Call of Duty und Top-Indies ab sofort im Abo

Die neuen PlayStation Plus Spiele für Juli sind da! Holt euch Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II und CrossCode ab sofort gratis für PS4 und PS5.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das neue PlayStation Plus-Line-up steht ab sofort im PlayStation Store bereit. Ab heute könnt ihr euch die drei Titel für PS4 und PS5 ohne Zusatzkosten sichern. Ein kurzer Überblick!

  • Call of Duty: Modern Warfare III (PS5, PS4) – Der Shooter-Schwergewicht des Monats bringt euch die komplette Kampagne, den nostalgischen Multiplayer mit den überarbeiteten 2009er-Maps und eine gewaltige Open-World-Zombie-Erfahrung.
  • For the King II (PS5, PS4) – Eine knackige Mischung aus Tabletop-Strategie und Roguelite, die ihr wahlweise komplett allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestreiten könnt.
  • CrossCode (PS5, PS4) – Ein schnelles 2D-Action-RPG im charmanten 16-Bit-Gewand, das flüssige Kämpfe mit cleveren Dungeons und Rätseln im klassischen Zelda-Stil verbindet.

Die Spiele bleiben dauerhaft in eurer Bibliothek, solange ein aktives Abonnement besteht. Ab in den Store.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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