PlayStation Plus im Juli: Call of Duty und Top-Indies ab sofort im Abo

Das neue PlayStation Plus-Line-up steht ab sofort im PlayStation Store bereit. Ab heute könnt ihr euch die drei Titel für PS4 und PS5 ohne Zusatzkosten sichern. Ein kurzer Überblick!

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5, PS4) – Der Shooter-Schwergewicht des Monats bringt euch die komplette Kampagne, den nostalgischen Multiplayer mit den überarbeiteten 2009er-Maps und eine gewaltige Open-World-Zombie-Erfahrung.

(PS5, PS4) – Der Shooter-Schwergewicht des Monats bringt euch die komplette Kampagne, den nostalgischen Multiplayer mit den überarbeiteten 2009er-Maps und eine gewaltige Open-World-Zombie-Erfahrung. For the King II (PS5, PS4) – Eine knackige Mischung aus Tabletop-Strategie und Roguelite, die ihr wahlweise komplett allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestreiten könnt.

(PS5, PS4) – Eine knackige Mischung aus Tabletop-Strategie und Roguelite, die ihr wahlweise komplett allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestreiten könnt. CrossCode (PS5, PS4) – Ein schnelles 2D-Action-RPG im charmanten 16-Bit-Gewand, das flüssige Kämpfe mit cleveren Dungeons und Rätseln im klassischen Zelda-Stil verbindet.

Die Spiele bleiben dauerhaft in eurer Bibliothek, solange ein aktives Abonnement besteht. Ab in den Store.