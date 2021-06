PlayStation Plus im Juli – Das sind die neuen gratis Games

Während ein vermeintlicher Leak bereits vorauseilte, stehen nun die neuen Spiele für PlayStation Plus im Juli fest. Der Leak traf demnach nur in Teilen zu.

Mit dabei ist weiterhin die jüngst angekündigte PS5-Version zu A Plague Tale: Innocence, die von Call of Duty Black Ops 4 und WWE 2K Battlegrounds ergänzt werden. Die Hoffnung auf Uncharted: The Lost Legacy wird damit nicht erfüllt.

A Plague Tale: Innocence glänzt auf PS5 in 4K Auflösung, 60fps und 3D Audio, sowie wird auch der DualSense Controller unterstützt. Das war bis zuletzt nicht sicher. Cross-Progression ist ebenfalls dabei, falls man von der PS4-Version aus weitermacht.

In A Plague Tale: Innocence begebt ihr euch auf ein dunkles Abenteuer durch ein vom Krieg zerrissenes mittelalterliches Frankreich. Die Protagonisten Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo schließen sich auf ihrer Reise mit anderen Waisenkindern zusammen und versuchen sich mit Feuer und Licht gegen die unerklärliche Rattenplage zu erwehren. Nur wenn diese Kinder lernen, dass ihre Schicksale unzertrennlich verbunden sind, werden sie die dunkelsten Tage der Geschichte, in ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben überstehen.

Shooter vs. Wrestling

Call of Duty: Black Ops 4 verspricht harte, realistische Mehrspieler-Kämpfe, das größte Zombies-Paket aller Zeiten mit drei vollwertigen Untoten-Abenteuern und Blackout, wo das Black Ops-Universum in einem gewaltigen Battle Royale-Erlebnis zum Leben erwacht.

Die Welt von WWE 2K Battlegrounds verspricht Arcade-Action pur. Eure Lieblings-WWE-Superstars und Legenden protzen hier mit jeder Menge Moves, Spezialfähigkeiten und Power-ups in abgedrehten Arenen. Ob Steel Cage, Royal Rumble oder Fatal Four Way, hier nimmt sich die WWE selbst nicht so ganz ernst, verspricht dafür eine Menge Spaß, während Mauro Ranallo und Jerry „The King“ Lawler den Radau kommentieren.

Die PlayStation Plus-Spiele sind ab dem kommenden Dienstag verfügbar, bis dahin steht natürlich das aktuelle Line-Up zum Download bereit, inkl. Operation Tango, Virtua Fighter 5 und Star Wars: Squadrons.